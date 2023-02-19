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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Копенгаген
Силькеборг - Копенгаген: обзор матча 19 февраля 2023
Силькеборг
19.02.2023, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Копенгаген
14'
К. Серенсен
52'
М. Дарами
54'
Л. Лерагер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Копенгаген
Замена
П. Маттссон
️️️️
М. Бринк
84'
Замена
А. Линд
️️️️
Т. Адамсен
84'
83'
Замена
М. Стаменич
️️️️
В. Классон
70'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
69'
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
В. Клем
Замена
Л. Виген
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
65'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
К. Куск
65'
64'
Замена
Р. Барджи
️️️️
М. Дарами
54'
ГОЛ! 0:3!
Л. Лерагер
52'
ГОЛ! 0:2!
М. Дарами
Пас отдал
В. Классон
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Серенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
13
Лассе Виген
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
Копенгаген
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
4-4-1-1
1
Ларсен
4
Энгель
3
Сальквист
3
Феликс
22
Сонне
23
Тордарсон
19
Клинге
7
Куск
6
Бринк
8
Йоргенсен
8
Адамсен
4-1-2-3
25
Грабара
12
Йелерт
3
Вавро
5
Хочолава
3
Серенсен
36
Клем
21
Лерагер
10
Харальдссон
7
Гонсалвеш
9
Дарами
7
Классон
23
Тордарсон
13
Виген
13
Виген
23
Тордарсон
6
Бринк
7
Маттссон
7
Маттссон
6
Бринк
7
Куск
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
7
Куск
8
Адамсен
11
Линд
11
Линд
8
Адамсен
7
Классон
6
Стаменич
6
Стаменич
7
Классон
9
Дарами
19
Барджи
19
Барджи
9
Дарами
10
Харальдссон
17
Ларссон
17
Ларссон
10
Харальдссон
36
Клем
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
36
Клем
Остались в запасе
Силькеборг
Копенгаген
1
Оскар Хедвалль
ВР
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
14
Андерс Даль
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
14
Андерс Даль
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Силькеборг - Копенгаген
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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