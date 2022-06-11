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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай - Панама
Уругвай - Панама: обзор матча 11 июня 2022
Уругвай
11.06.2022, суббота, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 0
Завершен
Панама
39'
Э. Кавани
48'
Э. Кавани (П)
58'
Н. де ла Крус
68'
М. Гомес
77'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уругвай - Панама
Желтая карточка
М. Угарте
82'
ГОЛ! 5:0!
Д. Росси
77'
Замена
М. Арамбарри
️️️️
Э. Кавани
76'
Замена
С. Соса
️️️️
Ф. Муслера
76'
Замена
Ф. Горриаран
️️️️
Ф. Вальверде
75'
Замена
Г. Варела
️️️️
Д. Суарес
75'
ГОЛ! 4:0!
М. Гомес
68'
Замена
М. Гомес
️️️️
Л. Торрейра
62'
Замена
М. Угарте
️️️️
М. Весино
62'
Замена
Д. Росси
️️️️
Ф. Пельистри
61'
ГОЛ! 3:0!
Н. де ла Крус
58'
Желтая карточка
Л. Торрейра
49'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Кавани
48'
Замена
Н. де ла Крус
️️️️
Д. Де Арраскаэта
46'
Замена
Ф. Муслера
️️️️
С. Рочет
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
39'
Замена
М. Винья
️️️️
М. Оливера
38'
Начало матча
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Статистика матча Уругвай - Панама
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
06.06.2026
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