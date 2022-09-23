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Лига наций
Италия - Англия
Италия - Англия: обзор матча 23 сентября 2022
Италия
23.09.2022, пятница, 21:45
Лига наций, группа A3, 5 тур
1 : 0
Завершен
Англия
68'
Д. Распадори
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Италия - Англия
90'
+3
Желтая карточка
Д. Грилиш
Замена
Эмерсон
️️️️
Жоржиньо
89'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Ф. Димарко
89'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Д. Распадори
81'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
80'
72'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Б. Сака
70'
Замена
Л. Шоу
️️️️
К. Уокер
ГОЛ! 1:0!
Д. Распадори
Пас отдал
Л. Бонуччи
68'
Замена
Т. Побега
️️️️
Н. Барелла
63'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Д. Скамакка
63'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
11
Федерико Димарко
ЛАЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
16
Бриан Кристанте
ПАЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Англия
22
Ник Поуп
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛП
7
Фил Фоден
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
0
Луис Фелипе
ЦЗ
0
Вилфрид Гнонто
ЛВ
0
Винченцо Грифо
ЛВ
14
Алессио Дзербин
ЛВ
7
Сальваторе Эспозито
ОП
0
Томмазо Побега
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Джек Грилиш
ЛВ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
3-3-2-2
1
Доннарумма
25
Толой
19
Бонуччи
15
Ачерби
11
Димарко
22
Ди Лоренцо
16
Кристанте
18
Барелла
8
Жоржиньо
20
Скамакка
10
Распадори
4-1-2-2-1
22
Поуп
2
Уокер
15
Дайер
6
Магуайр
24
Джеймс
4
Райс
10
Беллингем
10
Стерлинг
7
Сака
7
Фоден
9
Кейн
20
Скамакка
0
Гнонто
0
Гнонто
20
Скамакка
8
Жоржиньо
13
Эмерсон
13
Эмерсон
8
Жоржиньо
18
Барелла
0
Побега
0
Побега
18
Барелла
11
Димарко
16
Фраттези
16
Фраттези
11
Димарко
10
Распадори
23
Габбиадини
23
Габбиадини
10
Распадори
2
Уокер
3
Шоу
3
Шоу
2
Уокер
7
Сака
17
Грилиш
17
Грилиш
7
Сака
Остались в запасе
Италия
Англия
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
0
Луис Фелипе
ЦЗ
7
Сальваторе Эспозито
ОП
0
Винченцо Грифо
ЛВ
14
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
0
Луис Фелипе
ЦЗ
7
Сальваторе Эспозито
ОП
0
Винченцо Грифо
ЛВ
14
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Италия - Англия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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