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Расписание матчей
Лига наций
Англия - Италия
Англия - Италия: обзор матча 11 июня 2022
Англия
11.06.2022, суббота, 21:45
Лига наций, группа A3, 3 тур
0 : 0
Завершен
Италия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Англия - Италия
90'
+3
Желтая карточка
С. Тонали
Замена
М. Гехи
️️️️
Ф. Томори
88'
87'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
М. Пессина
87'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Ф. Димарко
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
82'
Замена
Б. Сака
️️️️
Р. Стерлинг
79'
76'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Д. Скамакка
Замена
Д. Боуэн
️️️️
М. Маунт
66'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Д. Райс
65'
65'
Замена
В. Гнонто
️️️️
М. Локателли
65'
Замена
С. Эспозито
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
Г. Кейн
️️️️
Т. Абрахам
65'
Желтая карточка
Д. Грилиш
29'
25'
Желтая карточка
М. Локателли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
12
Киран Триппьер
ЛЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Джек Грилиш
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Мэйсон Маунт
ПВ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Сандро Тонали
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
4
Маттео Пессина
АП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
22
Ник Поуп
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
14
Калвин Филлипс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Джорджо Скальвини
ЦЗ
0
Луис Фелипе
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Давиде Калабрия
ПЗ
0
Вилфрид Гнонто
ЛВ
7
Сальваторе Эспозито
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
7
Маттео Политано
ПВ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Рэмсдейл
12
Триппьер
14
Томори
6
Магуайр
24
Джеймс
4
Райс
17
Уорд-Проус
17
Грилиш
10
Стерлинг
19
Маунт
11
Абрахам
4-2-1-2-1
1
Доннарумма
22
Ди Лоренцо
15
Ачерби
19
Гатти
11
Димарко
5
Локателли
8
Тонали
16
Фраттези
4
Пессина
10
Пеллегрини
20
Скамакка
14
Томори
6
Гехи
6
Гехи
14
Томори
4
Райс
14
Филлипс
14
Филлипс
4
Райс
19
Маунт
20
Боуэн
20
Боуэн
19
Маунт
10
Стерлинг
7
Сака
7
Сака
10
Стерлинг
11
Абрахам
9
Кейн
9
Кейн
11
Абрахам
5
Локателли
0
Гнонто
0
Гнонто
5
Локателли
11
Димарко
24
Флоренци
24
Флоренци
11
Димарко
10
Пеллегрини
7
Эспозито
7
Эспозито
10
Пеллегрини
4
Пессина
16
Кристанте
16
Кристанте
4
Пессина
20
Скамакка
10
Распадори
10
Распадори
20
Скамакка
Остались в запасе
Англия
Италия
1
Джордан Пикфорд
ВР
22
Ник Поуп
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
22
Алекс Мерет
ВР
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Джорджо Скальвини
ЦЗ
0
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
7
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
22
Ник Поуп
ВР
16
Конор Коди
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Джорджо Скальвини
ЦЗ
0
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
7
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Англия - Италия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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