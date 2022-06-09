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Расписание матчей
Лига наций
Швейцария - Испания
Швейцария - Испания: обзор матча 09 июня 2022
Швейцария
09.06.2022, четверг, 21:45
Лига наций, группа A2, 3 тур
0 : 1
Завершен
Испания
13'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швейцария - Испания
Желтая карточка
Д. Соу
90'
+2
Желтая карточка
Х. Сеферович
90'
Замена
Д. Соу
️️️️
Р. Родригес
89'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Д. Шакири
80'
80'
Замена
К. Солер
️️️️
М. Льоренте
Замена
Ф. Фрай
️️️️
М. Аканджи
79'
73'
Замена
Коке
️️️️
Гави
73'
Замена
М. Асенсио
️️️️
А. Мората
Желтая карточка
М. Аканджи
67'
Замена
Н. Окафор
️️️️
М. Эбишер
64'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
С. Цубер
63'
62'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
П. Сарабия
Желтая карточка
Д. Шакири
59'
13'
ГОЛ! 0:1!
П. Сарабия
Пас отдал
М. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
10
Гранит Джака
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Испания
23
Унаи Симон
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
9
Гави
ЦП
17
Пабло Сарабия
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
15
Джибриль Соу
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
0
Маттиа Боттани
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Испания
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Ансу Фати
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Карлос Солер
ЦП
8
Коке
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
4-1-3-1-1
1
Зоммер
13
Родригес
5
Аканджи
18
Джемерт
3
Видмер
10
Джака
14
Цубер
8
Фройлер
20
Эбишер
23
Шакири
7
Эмболо
4-1-2-2-1
23
Симон
2
Аспиликуэта
3
Льоренте
4
Торрес
18
Альба
5
Бускетс
5
Льоренте
9
Гави
7
Торрес
17
Сарабия
7
Мората
20
Эбишер
23
Окафор
23
Окафор
20
Эбишер
13
Родригес
15
Соу
15
Соу
13
Родригес
5
Аканджи
20
Фрай
20
Фрай
5
Аканджи
14
Цубер
11
Штеффен
11
Штеффен
14
Цубер
23
Шакири
9
Сеферович
9
Сеферович
23
Шакири
5
Льоренте
8
Солер
8
Солер
5
Льоренте
9
Гави
8
Коке
8
Коке
9
Гави
17
Сарабия
10
Ольмо
10
Ольмо
17
Сарабия
7
Мората
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Мората
Остались в запасе
Швейцария
Испания
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
0
Маттиа Боттани
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
25
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
0
Маттиа Боттани
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Остались в запасе
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Райя
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
25
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Швейцария - Испания
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Где смотреть матч:
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