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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Динамо
Млада Болеслав - Динамо: обзор матча 30 апреля 2022
Млада Болеслав
30.04.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Динамо
87'
Д. Дудера
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Динамо
Замена
В. Смрз
️️️️
Т. Ладра
90'
+1
Замена
J. Skalák
️️️️
Д. Дудера
89'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дудера
87'
79'
Замена
D. Hais
️️️️
П. Бранднер
79'
Замена
Я. Гора
️️️️
П. Цавош
Замена
М. Хлаваты
️️️️
L. Masek
60'
56'
Замена
E. Tolno
️️️️
М. ван Бурен
47'
Замена
О. Михалик
️️️️
M. Skoda
30'
Желтая карточка
М. Валента
14'
Желтая карточка
П. Цавош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
77
David Pech
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Динамо
31
David Sipos
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
10
Мик ван Бурен
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Млада Болеслав
1
Jáchym Šerák
ВР
18
Martin Rolinek
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Динамо
6
Emmanuel Tolno
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
3-1-5
33
17
Сухи
28
44
Карафиат
23
Дудера
11
Данчак
18
Ладра
32
Эвертон
9
8
Матейовски
2-2-5
31
12
Чолич
15
18
8
Цавош
11
Бранднер
3
25
9
Валента
0
23
Дудера
9
9
23
Дудера
18
Ладра
42
Смрз
42
Смрз
18
Ладра
9
19
Хлаваты
19
Хлаваты
9
10
ван Бурен
6
6
10
ван Бурен
8
Цавош
23
Гора
23
Гора
8
Цавош
11
Бранднер
16
16
11
Бранднер
0
17
Михалик
17
Михалик
0
Остались в запасе
Млада Болеслав
Динамо
1
Jáchym Šerák
ВР
18
Martin Rolinek
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
1
Jáchym Šerák
ВР
18
Martin Rolinek
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Млада Болеслав - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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Млада Болеслав
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2020.06.10 21:35
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21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
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2022.04.07 10:33
5
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2022.01.07 16:30
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