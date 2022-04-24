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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Млада Болеслав
Динамо - Млада Болеслав: обзор матча 24 апреля 2022
Динамо
24.04.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 1/2 финала
2 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Млада Болеслав
19'
П. Цавош
73'
E. Tolno
13'
Д. Дудера
17'
Д. Дудера
41'
Т. Ладра
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо - Млада Болеслав
90'
+1
Замена
M. Rolinek
️️️️
Эвертон
84'
Желтая карточка
М. Шкода
74'
Замена
J. Skalák
️️️️
Д. Дудера
74'
Замена
L. Muzik
️️️️
Т. Ладра
ГОЛ! 2:3!
E. Tolno
73'
Желтая карточка
Б. Чолич
66'
Замена
D. Hais
️️️️
M. Skoda
64'
64'
Замена
С. Данчак
️️️️
L. Masek
47'
Замена
М. Шкода
️️️️
М. Хлаваты
Замена
Я. Гора
️️️️
О. Михалик
46'
Замена
П. Бранднер
️️️️
P. Novak
46'
41'
ГОЛ! 1:3!
Т. Ладра
Пас отдал
М. Хлаваты
Замена
E. Tolno
️️️️
Н. Пеннер
31'
ГОЛ! 1:2!
П. Цавош
Пас отдал
Л. Гавел
19'
17'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дудера
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дудера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
5
P. Novak
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
32
Эвертон
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Динамо
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
6
Emmanuel Tolno
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
Млада Болеслав
18
Martin Rolinek
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
3-2-5
5
12
Чолич
5
Гавел
8
Цавош
15
Пеннер
0
42
Ворел
3
9
Валента
10
ван Бурен
3-2-5
33
17
Сухи
44
Карафиат
28
42
Смрз
23
Дудера
32
Эвертон
18
Ладра
9
19
Хлаваты
77
15
Пеннер
6
6
15
Пеннер
5
11
Бранднер
11
Бранднер
5
17
Михалик
23
Гора
23
Гора
17
Михалик
0
16
16
0
32
Эвертон
18
18
32
Эвертон
23
Дудера
9
9
23
Дудера
9
11
Данчак
11
Данчак
9
18
Ладра
9
9
18
Ладра
19
Хлаваты
7
Шкода
7
Шкода
19
Хлаваты
Остались в запасе
Динамо
Млада Болеслав
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Возабал
99
Petr Mikulec
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
Остались в запасе
99
Petr Mikulec
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Динамо - Млада Болеслав
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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Динамо
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