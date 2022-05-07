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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Богемианс 1905
Фастав - Богемианс 1905: обзор матча 07 мая 2022
Фастав
07.05.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, группа C, 3 тур
1 : 4
Завершен
Богемианс 1905
30'
Y. Drame
12'
П. Хронек
21'
Я. Храмоста
27'
Л. Враштил (АГ)
39'
Р. Квет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Богемианс 1905
87'
Замена
D. Bartek
️️️️
П. Хронек
87'
Замена
M. Koubek
️️️️
М. Беран
Желтая карточка
Л. Враштил
86'
76'
Замена
D. Krch
️️️️
Р. Квет
Замена
M. Fillo
️️️️
Y. Drame
72'
66'
Замена
J. Jindrisek
️️️️
О. Петрак
66'
Замена
Я. Фулнек
️️️️
Я. Коваржик
Замена
Л. Джаво
️️️️
Я. Янецки
65'
56'
Желтая карточка
J. Vondra
49'
Желтая карточка
Я. Коваржик
Замена
А. Фантис
️️️️
В. Вукадинович
46'
Замена
R. Reiter
️️️️
В. Чантуришвили
46'
39'
ГОЛ! 1:4!
Р. Квет
Пас отдал
Я. Храмоста
ГОЛ! 1:3!
Y. Drame
Пас отдал
R. Hruby
30'
27'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Л. Враштил
21'
ГОЛ! 0:2!
Я. Храмоста
12'
ГОЛ! 0:1!
П. Хронек
Пас отдал
Р. Квет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
31
Ондрей Петрак
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
7
Михал Беран
АП
19
Ян Храмоста
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Фастав
44
Jan Siska
ВР
0
M. Fillo
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
0
D. Bartek
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
15
Matej Koubek
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
2-5-4
2
26
Прохазка
44
Конде
7
Чантуришвили
68
Янецки
8
18
Чедидла
1
77
Вукадинович
27
19
Враштил
2-5-1-2
1
39
Крапка
16
15
Хронек
16
Квет
31
Петрак
16
19
Коваржик
7
Беран
22
19
Храмоста
27
0
0
27
7
Чантуришвили
7
7
7
Чантуришвили
77
Вукадинович
15
Фантис
15
Фантис
77
Вукадинович
68
Янецки
44
Джаво
44
Джаво
68
Янецки
16
Квет
0
0
16
Квет
31
Петрак
4
4
31
Петрак
19
Коваржик
22
Фулнек
22
Фулнек
19
Коваржик
15
Хронек
0
0
15
Хронек
7
Беран
15
15
7
Беран
Остались в запасе
Фастав
Богемианс 1905
44
Jan Siska
ВР
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
10
Антонин Ваничек
ПП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Остались в запасе
10
Антонин Ваничек
ПП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Фастав - Богемианс 1905
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
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Фастав
Богемианс 1905
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
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