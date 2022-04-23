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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Богемианс 1905
Теплице - Богемианс 1905: обзор матча 23 апреля 2022
Теплице
23.04.2022, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, группа C, 1 тур
2 : 2
Завершен
Богемианс 1905
51'
Д. Трубац
71'
T. Vondrasek
33'
А. Крапка
55'
П. Хронек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Богемианс 1905
88'
Желтая карточка
Д. Пушкач
85'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
П. Хронек
85'
Замена
M. Novy
️️️️
M. Dostal
77'
Замена
Д. Маречек
️️️️
Р. Квет
ГОЛ! 2:2!
T. Vondrasek
Пас отдал
Л. Маречек
71'
Замена
Л. Маречек
️️️️
T. Kucera
68'
Замена
V. Prošek
️️️️
Д. Больевич
68'
61'
Замена
А. Ваничек
️️️️
Я. Храмоста
55'
ГОЛ! 1:2!
П. Хронек
Пас отдал
J. Bederka
ГОЛ! 1:1!
Д. Трубац
Пас отдал
L. Kodad
51'
46'
Замена
D. Bartek
️️️️
М. Беран
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Крапка
Пас отдал
Я. Храмоста
Замена
L. Kodad
️️️️
Р. Юкл
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
33
Деян Больевич
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
7
Филип Жак
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
Роман Квет
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
7
Михал Беран
АП
22
Jan Vondra
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Теплице
23
Лукаш Маречек
ЦП
35
Václav Prošek
ЦП
23
Якуб Гора
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Богемианс 1905
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
3-2-3-3
0
13
Тижани
17
33
Больевич
2
Шалоупек
7
Жак
27
Трубац
0
30
10
Сейк
19
Юкл
4-3-1-2
1
4
39
Крапка
18
16
16
Квет
15
Хронек
22
Фулнек
7
Беран
19
Храмоста
22
0
23
Маречек
23
Маречек
0
33
Больевич
35
35
33
Больевич
19
Юкл
3
3
19
Юкл
16
32
32
16
7
Беран
0
0
7
Беран
16
Квет
37
Маречек
37
Маречек
16
Квет
15
Хронек
30
Пушкач
30
Пушкач
15
Хронек
19
Храмоста
10
Ваничек
10
Ваничек
19
Храмоста
Остались в запасе
Теплице
Богемианс 1905
23
Якуб Гора
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
16
Daniel Kostl
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
23
Якуб Гора
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Остались в запасе
16
Daniel Kostl
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Теплице - Богемианс 1905
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
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Богемианс 1905
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
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