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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Гент
Генк - Гент: обзор матча 15 мая 2022
Генк
15.05.2022, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, группа B, 5 тур
0 : 2
Завершен
Гент
29'
Т. Тиссудали
72'
В. Оджиджа-Офое
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Гент
89'
Замена
С. Маррех
️️️️
Т. Тиссудали
89'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Э. Овусу
82'
Замена
Р. Безус
️️️️
В. Оджиджа-Офое
78'
Замена
Нуриу
️️️️
А. Кастро-Монтес
72'
ГОЛ! 0:2!
В. Оджиджа-Офое
Пас отдал
Т. Тиссудали
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
М. Садик
70'
68'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
64'
Желтая карточка
Б. Годо
Замена
П. Грошовски
️️️️
А. Уаттара
46'
Замена
М. Трезор
️️️️
К. Торстведт
46'
46'
Замена
Ж. де Сар
️️️️
Д. Лемаич
Замена
Л. Ойен
️️️️
Т. Бонгонда
45'
+1
Желтая карточка
А. Уаттара
43'
35'
Желтая карточка
А. Ханше-Ольсен
29'
ГОЛ! 0:1!
Т. Тиссудали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Гент
33
Дави Руф
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
11
Люка Ойен
АП
31
Майк Трезор
АП
90
Андраш Немет
ЦФ
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
3-2-1-3-1
26
Вандевордт
15
Садик
46
Куэста
32
Уаттара
3
Артеага
27
Муньос
8
Хейнен
10
Ито
42
Торстведт
10
Бонгонда
30
Онуачу
4-1-3-1-1
33
Руф
17
Кастро-Монтес
31
Годо
33
Торунарига
21
Ханше-Ольсен
42
Овусу
24
Кумс
18
Самуас
8
Оджиджа-Офое
9
Тиссудали
22
Лемаич
15
Садик
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
15
Садик
32
Уаттара
17
Грошовски
17
Грошовски
32
Уаттара
10
Бонгонда
11
Ойен
11
Ойен
10
Бонгонда
42
Торстведт
31
Трезор
31
Трезор
42
Торстведт
17
Кастро-Монтес
25
Нуриу
25
Нуриу
17
Кастро-Монтес
9
Тиссудали
16
Маррех
16
Маррех
9
Тиссудали
22
Лемаич
4
де Сар
4
де Сар
22
Лемаич
8
Оджиджа-Офое
90
Безус
90
Безус
8
Оджиджа-Офое
42
Овусу
14
Маледе
14
Маледе
42
Овусу
Остались в запасе
Генк
Гент
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
26
Синан Болат
ВР
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Генк - Гент
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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