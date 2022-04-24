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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Генк
Гент - Генк: обзор матча 24 апреля 2022
Гент
24.04.2022, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, группа B, 1 тур
0 : 1
Завершен
Генк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Генк
86'
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
Замена
Й. Маледе
️️️️
Д. Лемаич
80'
Замена
Б. Годо
️️️️
Нуриу
80'
Замена
Э. Овусу
️️️️
А. Кастро-Монтес
80'
74'
Замена
М. Трезор
️️️️
А. Пресиадо
73'
Желтая карточка
Б. Хейнен
Замена
М. Самуас
️️️️
Р. Безус
57'
46'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
П. Грошовски
46'
Замена
Л. Ойен
️️️️
А. Уаттара
45'
+1
Желтая карточка
Т. Бонгонда
Желтая карточка
М. Самуас
44'
Желтая карточка
Д. Лемаич
41'
Замена
Ж. Окуму
️️️️
Д. Торунарига
41'
Вторая желтая
В. Оджиджа-Офое
35'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Гент
26
Синан Болат
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Люка Ойен
АП
31
Майк Трезор
АП
90
Андраш Немет
ЦФ
3-2-4-1
33
Руф
21
Ханше-Ольсен
32
Нгаду-Нгаджуй
33
Торунарига
25
Нуриу
17
Кастро-Монтес
90
Безус
4
де Сар
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
22
Лемаич
3-2-2-2-1
26
Вандевордт
26
Лукуми
3
МакКензи
32
Уаттара
23
Пресиадо
3
Артеага
17
Грошовски
8
Хейнен
10
Бонгонда
42
Торстведт
30
Онуачу
17
Кастро-Монтес
42
Овусу
42
Овусу
17
Кастро-Монтес
25
Нуриу
31
Годо
31
Годо
25
Нуриу
33
Торунарига
2
Окуму
2
Окуму
33
Торунарига
90
Безус
18
Самуас
18
Самуас
90
Безус
22
Лемаич
14
Маледе
14
Маледе
22
Лемаич
17
Грошовски
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
17
Грошовски
32
Уаттара
11
Ойен
11
Ойен
32
Уаттара
23
Пресиадо
31
Трезор
31
Трезор
23
Пресиадо
Остались в запасе
Гент
Генк
26
Синан Болат
ВР
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
9
Джанни Бруно
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Гент - Генк
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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