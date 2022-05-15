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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Брюгге
Антверпен - Брюгге: обзор матча 15 мая 2022
Антверпен
15.05.2022, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 5 тур
1 : 3
Завершен
Брюгге
19'
М. Фрай
49'
Х. Ванакен (П)
64'
Д. Хендри
66'
С. Адамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Брюгге
86'
Замена
Р. Вормер
️️️️
Н. Ланг
Желтая карточка
Ф. Арун
77'
71'
Замена
Б. Дост
️️️️
С. Адамян
68'
Желтая карточка
Д. Одои
Замена
С. Винс
️️️️
Р. Де Лат
67'
Замена
М. Бенсон
️️️️
М. Фрай
67'
66'
ГОЛ! 1:3!
С. Адамян
64'
ГОЛ! 1:2!
Д. Хендри
Пас отдал
Э. Соболь
Замена
А. Юсуф
️️️️
П. Двомо
62'
Замена
М. Баликвиша
️️️️
Р. Наингголан
62'
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Ванакен
Желтая карточка
А. Сек
48'
46'
Замена
Д. Одои
️️️️
Э. Баланта
45'
+1
Желтая карточка
Н. Ланг
Желтая карточка
Р. Де Лат
41'
Желтая карточка
П. Двомо
40'
27'
Замена
Д. Хендри
️️️️
К. Мата
ГОЛ! 1:0!
М. Фрай
Пас отдал
М. Саматта
19'
17'
Желтая карточка
Э. Баланта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
38
Фарис Арун
ЛП
23
Кодзи Миеси
ЦП
14
Пьер Двомо
ЦП
44
Раджа Наингголан
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
4-4-2
1
Бутез
2
Де Лат
4
Алмейда
51
Пачо
4
Сек
38
Арун
14
Двомо
44
Наингголан
23
Миеси
38
Саматта
9
Фрай
3-1-3-2-1
22
Миньоле
34
Н'Соки
44
Мехеле
23
Соболь
3
Баланта
22
Мата
70
Ланг
20
Ванакен
70
Сков Ольсен
17
Де Кетеларе
22
Адамян
9
Фрай
14
Бенсон
14
Бенсон
9
Фрай
2
Де Лат
23
Винс
23
Винс
2
Де Лат
14
Двомо
80
Юсуф
80
Юсуф
14
Двомо
44
Наингголан
7
Баликвиша
7
Баликвиша
44
Наингголан
22
Мата
13
Хендри
13
Хендри
22
Мата
3
Баланта
3
Одои
3
Одои
3
Баланта
70
Ланг
25
Вормер
25
Вормер
70
Ланг
22
Адамян
12
Дост
12
Дост
22
Адамян
Остались в запасе
Антверпен
Брюгге
1
Ортвен Де Вольф
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Антверпен - Брюгге
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
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