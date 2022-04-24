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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Антверпен
Брюгге - Антверпен: обзор матча 24 апреля 2022
Брюгге
24.04.2022, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, группа A, 1 тур
1 : 0
Завершен
Антверпен
37'
Т. Бьюкенан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Антверпен
89'
Вторая желтая
А. Сек
Замена
Э. Соболь
️️️️
А. Сков Ольсен
87'
83'
Замена
П. Геркенс
️️️️
Ф. Арун
83'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
Д. Алмейда
83'
Замена
В. Пачо
️️️️
Д. Дессоле
78'
Желтая карточка
Р. Де Лат
Замена
Э. Баланта
️️️️
Д. Одои
78'
71'
Желтая карточка
А. Сек
Замена
С. Адамян
️️️️
Н. Ланг
69'
61'
Замена
М. Бенсон
️️️️
М. Фрай
61'
Замена
Р. Де Лат
️️️️
Й. Батай
Желтая карточка
С. Н'Соки
59'
41'
Желтая карточка
Д. Дессоле
ГОЛ! 1:0!
Т. Бьюкенан
Пас отдал
Н. Ланг
37'
29'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
3-5-2
22
Миньоле
34
Н'Соки
44
Мехеле
3
Одои
70
Ланг
20
Ванакен
23
Ритс
17
Бьюкенан
22
Мата
17
Де Кетеларе
70
Сков Ольсен
3-3-2-1-1
1
Бутез
4
Алмейда
24
Дессоле
4
Сек
25
Батай
80
Юсуф
23
Винс
44
Наингголан
38
Арун
7
Баликвиша
9
Фрай
70
Сков Ольсен
23
Соболь
23
Соболь
70
Сков Ольсен
3
Одои
3
Баланта
3
Баланта
3
Одои
70
Ланг
22
Адамян
22
Адамян
70
Ланг
9
Фрай
14
Бенсон
14
Бенсон
9
Фрай
25
Батай
2
Де Лат
2
Де Лат
25
Батай
24
Дессоле
51
Пачо
51
Пачо
24
Дессоле
38
Арун
18
Геркенс
18
Геркенс
38
Арун
4
Алмейда
19
Эггештайн
19
Эггештайн
4
Алмейда
Остались в запасе
Брюгге
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
25
Рууд Вормер
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
1
Ортвен Де Вольф
ВР
23
Кодзи Миеси
ЦП
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
25
Рууд Вормер
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
23
Кодзи Миеси
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Брюгге - Антверпен
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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