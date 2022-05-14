Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Мазервелл
Селтик - Мазервелл: обзор матча 14 мая 2022
Селтик
14.05.2022, суббота, 14:15
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 5 тур
6 : 0
Завершен
Мазервелл
21'
К. Фурухаси
40'
Д. Тернбулл
44'
К. Фурухаси
59'
Жота
68'
Г. Якумакис
90+1'
Г. Якумакис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Мазервелл
ГОЛ! 6:0!
Г. Якумакис
90'
+1
Замена
Н. Биттон
️️️️
К. МакГрегор
85'
77'
Замена
М. О'Хара
️️️️
К. Шилдс
76'
Желтая карточка
Р. Лами
ГОЛ! 5:0!
Г. Якумакис
68'
63'
Замена
Л. Доннелли
️️️️
V. Nirennold
63'
Замена
Р. Тирни
️️️️
B. Mugabi
Замена
С. Уэлш
️️️️
Г. Тэйлор
63'
Замена
Й. Идегучи
️️️️
Д. Тернбулл
62'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
К. Фурухаси
62'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Т. Рогич
62'
ГОЛ! 4:0!
Жота
Пас отдал
Д. Маэда
59'
46'
Замена
К. ван Веен
️️️️
Ш. Госс
ГОЛ! 3:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
Э. Ролстон
44'
ГОЛ! 2:0!
Д. Тернбулл
Пас отдал
Д. Маэда
40'
ГОЛ! 1:0!
К. Фурухаси
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
32
Victor Nirennold
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
29
Коннор Шилдс
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Мазервелл
21
Matty Connolly
ВР
30
Sam Campbell
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
4
Лайам Доннелли
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
56
Ролстон
14
Тернбулл
42
МакГрегор
7
Жота
7
Рогич
7
Фурухаси
38
Маэда
4-1-5
31
Келли
2
О'Доннелл
5
Лами
32
15
8
Слаттери
29
Шилдс
8
16
Госс
33
28
32
Тэйлор
23
Уэлш
23
Уэлш
32
Тэйлор
42
МакГрегор
55
Биттон
55
Биттон
42
МакГрегор
14
Тернбулл
7
Идегучи
7
Идегучи
14
Тернбулл
7
Рогич
16
МакКарти
16
МакКарти
7
Рогич
7
Фурухаси
7
Якумакис
7
Якумакис
7
Фурухаси
29
Шилдс
5
О'Хара
5
О'Хара
29
Шилдс
15
26
Тирни
26
Тирни
15
32
4
Доннелли
4
Доннелли
32
16
Госс
99
ван Веен
99
ван Веен
16
Госс
Остались в запасе
Селтик
Мазервелл
49
Джеймс Форрест
ПВ
19
Скотт Бэйн
ВР
33
Мэтт О'Райли
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
21
Matty Connolly
ВР
30
Sam Campbell
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
10
Robert Mahon
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
19
Скотт Бэйн
ВР
33
Мэтт О'Райли
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
Остались в запасе
21
Matty Connolly
ВР
30
Sam Campbell
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
10
Robert Mahon
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Селтик - Мазервелл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Новости команд
Все
Селтик
Мазервелл
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+