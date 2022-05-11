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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Хартс
Мазервелл - Хартс: обзор матча 11 мая 2022
Мазервелл
11.05.2022, среда, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, группа A, 4 тур
2 : 1
Завершен
Хартс
3'
J. Efford
56'
Р. Лами
9'
Д. Джиннелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Хартс
Замена
B. Mugabi
️️️️
J. Efford
90'
Замена
V. Nirennold
️️️️
К. Шилдс
90'
75'
Замена
С. Кингсли
️️️️
Т. Сиббик
75'
Замена
М. Смит
️️️️
Н. Аткинсон
75'
Замена
К. Девлин
️️️️
Л. Бойс
Замена
Л. Шоу
️️️️
Ш. Госс
69'
Замена
Р. Тирни
️️️️
К. Слаттери
69'
63'
Замена
Э. Симмс
️️️️
Э. Халидэй
ГОЛ! 2:1!
Р. Лами
56'
Желтая карточка
К. Слаттери
50'
Замена
К. ван Веен
️️️️
Ю. Ояла
46'
9'
ГОЛ! 1:1!
Д. Джиннелли
ГОЛ! 1:0!
J. Efford
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
8
Dean Cornelius
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
5
Петер Харинг
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
27
Лиам Бойс
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Мазервелл
21
Matty Connolly
ВР
30
Sam Campbell
ЦЗ
32
Victor Nirennold
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
26
Росс Тирни
ЦП
11
Каин Вулери
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
14
Кэмерон Девлин
ЦП
8
Aaron McEneff
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
3-1-5
31
Келли
40
Ояла
5
Лами
2
О'Доннелл
8
Слаттери
29
Шилдс
4
Доннелли
16
Госс
33
28
4-3-1-2
13
Стюарт
13
Аткинсон
4
11
Халидэй
6
Сиббик
5
Харинг
11
Маккей-Стивен
20
Кокрейн
7
Вудберн
11
Джиннелли
27
Бойс
29
Шилдс
32
32
29
Шилдс
28
15
15
28
16
Госс
29
Шоу
29
Шоу
16
Госс
8
Слаттери
26
Тирни
26
Тирни
8
Слаттери
40
Ояла
99
ван Веен
99
ван Веен
40
Ояла
13
Аткинсон
2
Смит
2
Смит
13
Аткинсон
6
Сиббик
3
Кингсли
3
Кингсли
6
Сиббик
27
Бойс
14
Девлин
14
Девлин
27
Бойс
11
Халидэй
9
Симмс
9
Симмс
11
Халидэй
Остались в запасе
Мазервелл
Хартс
21
Matty Connolly
ВР
30
Sam Campbell
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
1
Крейг Гордон
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Остались в запасе
21
Matty Connolly
ВР
30
Sam Campbell
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Иан Катро
Статистика матча Мазервелл - Хартс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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