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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Силькеборг
Копенгаген - Силькеборг: обзор матча 11 мая 2022
Копенгаген
11.05.2022, среда, 21:00
Дания. Суперлига, группа A, 8 тур
2 : 1
Завершен
Силькеборг
2'
И. Йоуханнессон
59'
И. Йоуханнессон
74'
С. Тенгстедт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Силькеборг
89'
Замена
О. Сонне
️️️️
Л. Энгель
Замена
М. Карамоко
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
85'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
В. Классон
79'
76'
Замена
А. Оггесен
️️️️
Р. Гояни
74'
ГОЛ! 2:1!
С. Тенгстедт
Замена
П. Мукаиру
️️️️
И. Йоуханнессон
68'
Замена
В. Бевинг
️️️️
П. Бьель
68'
ГОЛ! 2:0!
И. Йоуханнессон
Пас отдал
П. Анкерсен
59'
46'
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
А. Клинге
46'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
С. Йоргенсен
ГОЛ! 1:0!
И. Йоуханнессон
Пас отдал
В. Классон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
23
Роберт Гояни
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
11
Вильям Бевинг
ЛВ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Силькеборг
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
4-3-2-1
25
Грабара
2
Анкерсен
20
Бойлесен
3
Вавро
12
Йелерт
21
Лерагер
8
Йоуханнессон
10
Харальдссон
7
Классон
16
Бьель
8
Фалк-Йенсен
2-4-4
1
Ларсен
29
Карстенсен
3
Феликс
6
Бринк
7
Валлис
8
Йоргенсен
23
Гояни
4
Энгель
19
Клинге
9
Хелениус
3
Сальквист
16
Бьель
11
Бевинг
11
Бевинг
16
Бьель
8
Йоуханнессон
18
Мукаиру
18
Мукаиру
8
Йоуханнессон
10
Харальдссон
9
Карамоко
9
Карамоко
10
Харальдссон
7
Классон
15
Бабакар
15
Бабакар
7
Классон
19
Клинге
23
Тордарсон
23
Тордарсон
19
Клинге
4
Энгель
22
Сонне
22
Сонне
4
Энгель
23
Гояни
22
Оггесен
22
Оггесен
23
Гояни
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
Остались в запасе
Копенгаген
Силькеборг
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Руни Барджи
ПВ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
18
Мадс Каалунд
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Руни Барджи
ПВ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦФ
Остались в запасе
18
Мадс Каалунд
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Копенгаген - Силькеборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
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