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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Копенгаген
Силькеборг - Копенгаген: обзор матча 14 апреля 2022
Силькеборг
14.04.2022, четверг, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 3 тур
3 : 1
Завершен
Копенгаген
59'
Н. Валлис
74'
Н. Хелениус
90+3'
С. Тенгстедт
89'
Х. Арнар Харальдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Копенгаген
ГОЛ! 3:1!
С. Тенгстедт
Пас отдал
Р. Гояни
90'
+3
Замена
А. Оггесен
️️️️
А. Клинге
90'
+1
89'
ГОЛ! 2:1!
Х. Арнар Харальдссон
Пас отдал
Х. Бабакар
84'
Желтая карточка
Д. Вавро
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
С. Йоргенсен
81'
79'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Л. Лерагер
79'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
Д. Хочолава
79'
Замена
Н. Бойлесен
️️️️
В. Классон
ГОЛ! 2:0!
Н. Хелениус
Пас отдал
С. Йоргенсен
74'
Замена
Р. Гояни
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
67'
ГОЛ! 1:0!
Н. Валлис
Пас отдал
А. Клинге
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Силькеборг
23
Роберт Гояни
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
2-4-4
1
Ларсен
29
Карстенсен
3
Феликс
8
Йоргенсен
6
Бринк
7
Валлис
23
Тордарсон
9
Хелениус
3
Сальквист
4
Энгель
19
Клинге
4-2-3-1
25
Грабара
4
Дикс
3
Вавро
5
Хочолава
2
Анкерсен
21
Лерагер
10
Харальдссон
7
Классон
16
Бьель
18
Мукаиру
8
Фалк-Йенсен
23
Тордарсон
23
Гояни
23
Гояни
23
Тордарсон
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
19
Клинге
22
Оггесен
22
Оггесен
19
Клинге
7
Классон
20
Бойлесен
20
Бойлесен
7
Классон
5
Хочолава
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
5
Хочолава
21
Лерагер
15
Бабакар
15
Бабакар
21
Лерагер
Остались в запасе
Силькеборг
Копенгаген
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
11
Вильям Бевинг
ЛВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
16
Stan van Bladeren
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Остались в запасе
11
Вильям Бевинг
ЛВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ким Поульсен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Силькеборг - Копенгаген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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