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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кардифф - Бристоль Роверс
Кардифф - Бристоль Роверс: обзор матча 26 августа 2009
Кардифф
26.08.2009, среда, 22:45
Кубок Английской лиги
3 : 1
Завершен
Бристоль Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кардифф - Бристоль Роверс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
- : -
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 11 тур
Шрусбери Таун
1 : 0
17.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 10 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
10.10.2026
Барнет
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Кардифф
Бристоль Роверс
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