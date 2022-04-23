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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Ислочь
СКА-1938 - Ислочь: обзор матча 23 апреля 2022
СКА-1938
23.04.2022, суббота, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Ислочь
45+2'
А. Рылач (П)
50'
И. Дибанго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Ислочь
90'
+1
Желтая карточка
В. Морозов
82'
Замена
Г. Ровдо
️️️️
Г. Барковский
Замена
П. Пашевич
️️️️
Д. Силинский
66'
50'
ГОЛ! 1:1!
И. Дибанго
Пас отдал
Ю. Козыренко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Рылач
45'
+2
44'
Замена
В. Морозов
️️️️
М. Артюх
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
10
Шохрух Абдурахмонов
ЦП
19
Даниил Силинский
ЦП
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
14
Илья Лукашевич
ЦФ
2
Андрей Рылач
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Ислочь
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
77
Мартин Артюх
ЦФ
32
Вадим Пигас
ЦФ
25
Иван Дибанго
ЦФ
7
Юрий Козыренко
ЦФ
11
Дмитрий Лисакович
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
29
Максим Самотой
ЦП
51
Альберт Михайлов
ЦП
4
Miroslav Khlebosolov
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
14
Павел Пашевич
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Ислочь
25
Тимофей Юрасов
ВР
10
Руслан Лисакович
ОП
6
Абдулайе Конде
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
18
Александр Михаленко
ЦФ
5
Максим Ковель
ЦФ
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ЦФ
1-4-5
55
Лаврик
45
Хусанов
10
Абдурахмонов
19
Силинский
7
Свирепа
14
Лукашевич
10
Папарига
24
Макушинский
2
Рылач
1
Макавчик
2-1-5
1
Игнатович
3
Глущенков
22
Болтрушевич
18
Степанов
25
Дибанго
11
Барковский
7
Соса
11
Лисакович
7
Козыренко
19
Силинский
14
Пашевич
14
Пашевич
19
Силинский
77
Артюх
9
Морозов
9
Морозов
77
Артюх
11
Барковский
7
Ровдо
7
Ровдо
11
Барковский
Остались в запасе
СКА-1938
Ислочь
44
Станислав Клещук
ВР
29
Максим Самотой
ЦП
51
Альберт Михайлов
ЦП
4
Miroslav Khlebosolov
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
25
Тимофей Юрасов
ВР
10
Руслан Лисакович
ОП
6
Абдулайе Конде
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
18
Александр Михаленко
ЦФ
5
Максим Ковель
ЦФ
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
29
Максим Самотой
ЦП
51
Альберт Михайлов
ЦП
4
Miroslav Khlebosolov
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
10
Руслан Лисакович
ОП
6
Абдулайе Конде
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
18
Александр Михаленко
ЦФ
5
Максим Ковель
ЦФ
80
Станислав Атрашкевич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Артем Радьков
Статистика матча СКА-1938 - Ислочь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Стадион:
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