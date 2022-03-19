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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Витебск
СКА-1938 - Витебск: обзор матча 19 марта 2022
СКА-1938
19.03.2022, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Витебск
66'
Б. Абдихоликов
76'
Р. Папарига (П)
90+4'
Б. Абдихоликов (П)
82'
Я. Яроцкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Витебск
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Б. Абдихоликов
90'
+4
90'
+3
Красная карточка
А. Матвеенко
89'
Желтая карточка
А. Сакович
85'
Красная карточка
А. Лебедев
82'
ГОЛ! 2:1!
Я. Яроцкий
79'
Замена
А. Матвеенко
️️️️
В. Глинский
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Папарига
76'
75'
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
А. Ксенофонтов
75'
Замена
Р. Лисовский
️️️️
Е. Краснов
ГОЛ! 1:0!
Б. Абдихоликов
Пас отдал
Р. Папарига
66'
57'
Желтая карточка
Р. Теверов
Желтая карточка
Р. Папарига
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
2
Андрей Рылач
ЦФ
14
Илья Лукашевич
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Витебск
6
Александр Сакович
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
5
Андрей Лебедев
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
6
Владислав Глинский
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
51
Альберт Михайлов
ЦП
14
Павел Пашевич
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
Витебск
6
Жулио Сезар
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
2-2-5
5
Мирошников
55
Лаврик
19
Силинский
7
Свирепа
24
Макушинский
1
Макавчик
14
Лукашевич
2
Рылач
10
Папарига
3-3-5
6
Сакович
4
Скитов
20
Веретило
20
Краснов
5
Волков
80
Ксенофонтов
5
Лебедев
88
Рассадкин
9
Теверов
6
Глинский
77
Гущенко
80
Ксенофонтов
23
Яроцкий
23
Яроцкий
80
Ксенофонтов
20
Краснов
7
Лисовский
7
Лисовский
20
Краснов
6
Глинский
11
Матвеенко
11
Матвеенко
6
Глинский
Остались в запасе
СКА-1938
Витебск
44
Станислав Клещук
ВР
51
Альберт Михайлов
ЦП
14
Павел Пашевич
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
6
Жулио Сезар
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
51
Альберт Михайлов
ЦП
14
Павел Пашевич
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
Остались в запасе
6
Жулио Сезар
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча СКА-1938 - Витебск
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
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