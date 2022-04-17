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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Зальцбург
Аустрия - Зальцбург: обзор матча 17 апреля 2022
Аустрия
17.04.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 5 тур
1 : 2
Завершен
Зальцбург
62'
А. Юкич (П)
52'
Ж. Адаму
78'
Л. Сучич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Зальцбург
Желтая карточка
М. Браунедер
90'
+6
Замена
Д. Фиц
️️️️
Д. Келеш
86'
78'
ГОЛ! 1:2!
Л. Сучич
Пас отдал
Н. Окафор
77'
Замена
У. Соле
️️️️
К. Пиатковски
74'
Замена
З. Юнузович
️️️️
Н. Капалдо
63'
Желтая карточка
К. Пиатковски
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Юкич
62'
59'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Ж. Адаму
59'
Замена
Б. Шешко
️️️️
К. Адейеми
58'
Замена
М. Кьергор
️️️️
М. Камара
52'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Адаму
Пас отдал
К. Пиатковски
43'
Желтая карточка
М. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
77
Александар Юкич
АП
30
Манфред Фишер
АП
70
Джан Келеш
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Аустрия
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
36
Доминик Фиц
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Пенц
4
Мартинс
5
Мюль
29
Зуттнер
5
Мартель
23
Браунедер
30
Фишер
77
Юкич
3
Гальвао
7
Вучич
70
Келеш
4-1-3-1-1
16
Кен
5
Кристенсен
91
Пиатковски
8
Вебер
17
Ульмер
4
Камара
24
Капалдо
13
Зайвальд
24
Сучич
14
Адейеми
20
Адаму
70
Келеш
36
Фиц
36
Фиц
70
Келеш
20
Адаму
19
Окафор
19
Окафор
20
Адаму
91
Пиатковски
28
Соле
28
Соле
91
Пиатковски
24
Капалдо
16
Юнузович
16
Юнузович
24
Капалдо
4
Камара
14
Кьергор
14
Кьергор
4
Камара
14
Адейеми
30
Шешко
30
Шешко
14
Адейеми
Остались в запасе
Аустрия
Зальцбург
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
58
Нико Мантль
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
Остались в запасе
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
7
Марко Джуричин
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Аустрия - Зальцбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
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