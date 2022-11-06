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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Стремсгодсет
Одд - Стремсгодсет: обзор матча 06 ноября 2022
Одд
06.11.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
5 : 1
Завершен
Стремсгодсет
1'
В. Хофф
20'
Ф. Реннинген Йоргенсен
46'
В. Хофф
82'
К. Валлем
89'
A. Stensrud
26'
Й. Брюнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Стремсгодсет
ГОЛ! 5:1!
A. Stensrud
89'
Желтая карточка
A. Stensrud
88'
Замена
A. Stensrud
️️️️
М. Ингебригтсен
85'
Замена
Ф. Тевелде
️️️️
Ф. Реннинген Йоргенсен
85'
ГОЛ! 4:1!
К. Валлем
82'
76'
Замена
А. Торсен
️️️️
Т. Гулликсен
Замена
М. Евтович
️️️️
Д. Соренсен
72'
71'
Замена
N. Gunnarsson
️️️️
О. Энерсен
71'
Замена
Ф. Фрайдей
️️️️
Й. Брюнес
Замена
T. Rekdal
️️️️
Д. Гьенгор
71'
Замена
С. Аас
️️️️
С. Овусу
59'
Желтая карточка
В. Хофф
55'
ГОЛ! 3:1!
В. Хофф
Пас отдал
Э. Рууд
46'
Желтая карточка
Э. Рууд
31'
26'
ГОЛ! 2:1!
Й. Брюнес
Пас отдал
F. Holst-Larsen
ГОЛ! 2:0!
Ф. Реннинген Йоргенсен
Пас отдал
М. Ингебригтсен
20'
Пенальти не реализован!
Э. Рууд
18'
ГОЛ! 1:0!
В. Хофф
Пас отдал
К. Валлем
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
26
Джилли Соренсен
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Стремсгодсет
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
21
Марко Фарджи
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
19
Альберт Торсен
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
3-1-2-2-3
2
Рууд
4
Бьортуфт
26
Гьенгор
1
Йоргенсен
26
Соренсен
15
Хофф
6
Валлем
19
Ингебригтсен
28
Овусу
21
Хаген
1
Вальстедт
3-2-1-4
16
Михра
26
Вильсвик
30
71
Вальсвик
10
Штенгель
8
Хове
18
Стеневик
8
Гулликсен
14
Энерсен
4
Грегор
14
Брюнес
26
Гьенгор
20
20
26
Гьенгор
26
Соренсен
26
Евтович
26
Евтович
26
Соренсен
28
Овусу
18
Аас
18
Аас
28
Овусу
19
Ингебригтсен
9
9
19
Ингебригтсен
1
Йоргенсен
11
Тевелде
11
Тевелде
1
Йоргенсен
8
Гулликсен
19
Торсен
19
Торсен
8
Гулликсен
14
Энерсен
23
23
14
Энерсен
14
Брюнес
9
Фрайдей
9
Фрайдей
14
Брюнес
Остались в запасе
Одд
Стремсгодсет
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
21
Марко Фарджи
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
Остались в запасе
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
21
Марко Фарджи
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Одд - Стремсгодсет
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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Одд
Стремсгодсет
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
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