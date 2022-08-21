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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Мольде
Хаугесунд - Мольде: обзор матча 21 августа 2022
Хаугесунд
21.08.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
0 : 1
Завершен
Мольде
42'
М. Линнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Мольде
Замена
Х. Гонг
️️️️
А. Ндур
87'
Замена
J. Holtan
️️️️
Х. Зафейрис
81'
Замена
М. Кристенсен
️️️️
А. Содерлунд
80'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
Б. Нжие
72'
69'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Андре Кааса
62'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Д. Фофана
61'
Замена
Э. Брейвик
️️️️
М. Гредем
Желтая карточка
А. Ндур
60'
Замена
Т. Педерсен
️️️️
Н. Вальстад
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Линнес
Пас отдал
Д. Фофана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
5
Søren Reese
ЦЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Хаугесунд
23
Торе Педерсен
ПЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
18
Хилари Гонг
ПВ
11
Joacim Holtan
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
2-3-2-4
5
21
2
Теркильдсен
20
Зафейрис
27
Санде
25
Ндур
10
Нжие
16
Содерлунд
1
Селвик
11
Вальстад
18
Кригард
3-2-2-2-1
28
Карлстрем
33
Риса
16
Хансен
19
Хауган
25
Линнес
28
Хауген
8
Хуссэйн
15
Кааса
28
Гредем
16
Эриксен
27
Фофана
11
Вальстад
23
Педерсен
23
Педерсен
11
Вальстад
16
Содерлунд
26
Кристенсен
26
Кристенсен
16
Содерлунд
10
Нжие
34
Эскесен
34
Эскесен
10
Нжие
25
Ндур
18
Гонг
18
Гонг
25
Ндур
20
Зафейрис
11
11
20
Зафейрис
28
Гредем
10
Брейвик
10
Брейвик
28
Гредем
27
Фофана
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
27
Фофана
15
Кааса
15
Кнутсон
15
Кнутсон
15
Кааса
Остались в запасе
Хаугесунд
Мольде
18
Vegard Solheim
ЦП
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
18
Vegard Solheim
ЦП
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Хаугесунд - Мольде
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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