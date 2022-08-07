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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Тромсе
Лиллестрем - Тромсе: обзор матча 07 августа 2022
Лиллестрем
07.08.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
1 : 1
Завершен
Тромсе
90+4'
М. Кристиансен
36'
Э. Китолано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Тромсе
90'
+5
Желтая карточка
Э. Китолано
ГОЛ! 1:1!
М. Кристиансен
90'
+4
90'
+2
Замена
T. Hafstad
️️️️
В. Каманци
77'
Замена
F. Winther
️️️️
С. Опсал
Замена
Э. Гарнас
️️️️
И. Огбу
77'
Замена
Т. Свендсен
️️️️
К. Реслер
72'
70'
Замена
М. Эбийе
️️️️
Я. Туоминен
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
К. Кайринен
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
Э. Китолано
Пас отдал
А. Миккельсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
24
Том Петтерссон
ЛЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
9
Яссе Туоминен
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
8
Marius Lundemo
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
Тромсе
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
4-1-2-4
24
Петтерссон
25
Реслер
5
Огбу
20
Драгснес
18
Мэттью
4
Кнудсен
29
Ибрахимай
21
Кристиансен
11
Фридйонссон
6
Кайринен
2
Рангер
3-3-1-3
1
Хаугаард
12
Каманци
28
Психе
11
Антонсен
17
Китолано
11
Йенссен
5
Опсал
94
Миккельсен
5
23
Вестерлунд
9
Туоминен
5
Огбу
4
Гарнас
4
Гарнас
5
Огбу
6
Кайринен
10
10
6
Кайринен
25
Реслер
23
Свендсен
23
Свендсен
25
Реслер
5
Опсал
6
6
5
Опсал
9
Туоминен
20
Эбийе
20
Эбийе
9
Туоминен
12
Каманци
21
21
12
Каманци
Остались в запасе
Лиллестрем
Тромсе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
8
Marius Lundemo
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
8
Marius Lundemo
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Остались в запасе
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Лиллестрем - Тромсе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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