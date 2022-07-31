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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Стремсгодсет
Мольде - Стремсгодсет: обзор матча 31 июля 2022
Мольде
31.07.2022, воскресенье, 16:30
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
3 : 0
Завершен
Стремсгодсет
10'
М. Гредем
73'
О. Брюнхильдсен
90+2'
Р. Зехнини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Стремсгодсет
ГОЛ! 3:0!
Р. Зехнини
90'
+2
Желтая карточка
Р. Зехнини
90'
+1
84'
Замена
Э. Боахен
️️️️
Т. Гулликсен
Замена
Р. Зехнини
️️️️
Д. Фофана
84'
ГОЛ! 2:0!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
Э. Кнутсон
73'
Замена
М. Болли
️️️️
М. Фьортофт Левик
72'
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
М. Гредем
71'
70'
Замена
О. Энерсен
️️️️
Д. Ипалибо
61'
Замена
Ф. Фрайдей
️️️️
K. Tokstad
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Э. Брейвик
56'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Линнес
56'
Желтая карточка
Б. Хансен
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Гредем
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
14
Матис Болли
ЛВ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
25
Йохан Бакке
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Стремсгодсет
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Карлстрем
16
Хансен
19
Хауган
8
Левик
33
Риса
25
Линнес
10
Брейвик
15
Кааса
20
Маннсверк
28
Гредем
27
Фофана
2-1-2-1-4
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
18
Ипалибо
10
Штенгель
8
Хове
18
Стеневик
4
Грегор
8
Гулликсен
11
23
28
Гредем
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
28
Гредем
8
Левик
14
Болли
14
Болли
8
Левик
10
Брейвик
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
10
Брейвик
25
Линнес
15
Кнутсон
15
Кнутсон
25
Линнес
27
Фофана
98
Зехнини
98
Зехнини
27
Фофана
8
Гулликсен
18
Боахен
18
Боахен
8
Гулликсен
18
Ипалибо
14
Энерсен
14
Энерсен
18
Ипалибо
11
9
Фрайдей
9
Фрайдей
11
Остались в запасе
Мольде
Стремсгодсет
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
25
Йохан Бакке
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
25
Йохан Бакке
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
Остались в запасе
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Мольде - Стремсгодсет
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
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