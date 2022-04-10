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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Мольде
Стремсгодсет - Мольде: обзор матча 10 апреля 2022
Стремсгодсет
10.04.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
1 : 3
Завершен
Мольде
41'
Ф. Фрайдей
58'
М. Линнес
68'
Э. Андерсен
79'
М. Андре Кааса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Мольде
79'
ГОЛ! 1:3!
М. Андре Кааса
Замена
К. Красники
️️️️
Й. Хове
74'
Замена
K. Tokstad
️️️️
Л. Салвесен
74'
72'
Замена
К. Хауген
️️️️
Э. Кнутсон
72'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
О. Брюнхильдсен
68'
ГОЛ! 1:2!
Э. Андерсен
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Линнес
47'
Желтая карточка
Э. Хауган
46'
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
Д. Фофана
45'
+1
Желтая карточка
Э. Андерсен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фрайдей
Пас отдал
Л. Вильсвик
41'
32'
Желтая карточка
Э. Кнутсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
10
Герман Штенгель
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
18
Халльдор Стеневик
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
8
Йохан Хове
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
16
Бенжамин Хансен
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Стремсгодсет
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
28
Магнус Гредем
ЦФ
15
Маркус Андре Кааса
ЦФ
2-5
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
18
Стеневик
9
Фрайдей
8
Хове
8
Гулликсен
15
Салвесен
3-2-3-2
28
Карлстрем
25
Линнес
19
Хауган
33
Риса
8
Хуссэйн
10
Брейвик
15
Кнутсон
23
Андерсен
17
Брюнхильдсен
16
Хансен
27
Фофана
15
Салвесен
11
11
15
Салвесен
8
Хове
8
Красники
8
Красники
8
Хове
15
Кнутсон
28
Хауген
28
Хауген
15
Кнутсон
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
27
Фофана
15
Кааса
15
Кааса
27
Фофана
Остались в запасе
Стремсгодсет
Мольде
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
28
Магнус Гредем
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Оле Энерсен
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
28
Магнус Гредем
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Стремсгодсет - Мольде
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
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