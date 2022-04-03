Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Русенборг
Буде-Глимт - Русенборг: обзор матча 03 апреля 2022
Буде-Глимт
03.04.2022, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
2 : 2
Завершен
Русенборг
63'
А. Пеллегрино (П)
70'
Р. Эспейор
16'
Т. Беркеейет
76'
Т. Беркеейет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Русенборг
90'
+3
Замена
А. Нильсен Перейра
️️️️
Э. Тагсет
82'
Замена
В. Хофф
️️️️
О. Скарсем
Замена
С. Серли
️️️️
О. Сольбаккен
80'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Р. Эспейор
79'
76'
ГОЛ! 2:2!
Т. Беркеейет
Пас отдал
О. Скарсем
ГОЛ! 2:1!
Р. Эспейор
Пас отдал
Б. Вембангомо
70'
63'
Желтая карточка
Э. Даль Рейтан
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Пеллегрино
63'
55'
Желтая карточка
Э. Тагсет
44'
Желтая карточка
В. Йенсен
25'
Желтая карточка
Н. Хольм
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Беркеейет
Пас отдал
В. Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Русенборг
18
Адам Андерссон
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
19
Адриан Нильсен Перейра
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
3-4-2-1
12
Хайкин
22
Хейбротен
2
Сампстед
5
Вембангомо
18
Мое
14
Салтнес
10
Ветлесен
18
Хаген
90
Пеллегрино
9
Сольбаккен
11
Эспейор
1-4-4
1
Хансен
29
Рейтан
7
Хенриксен
55
Йенсен
20
Тагсет
8
Беркеейет
19
Хольс
2
Вагич
77
Скарсем
29
Хольм
9
Сольбаккен
10
Серли
10
Серли
9
Сольбаккен
11
Эспейор
22
Бонифаци
22
Бонифаци
11
Эспейор
77
Скарсем
15
Хофф
15
Хофф
77
Скарсем
20
Тагсет
19
Перейра
19
Перейра
20
Тагсет
Остались в запасе
Буде-Глимт
Русенборг
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
18
Адам Андерссон
ЦЗ
23
Стефано Веччиа
ПВ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
Остались в запасе
18
Адам Андерссон
ЦЗ
23
Стефано Веччиа
ПВ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Буде-Глимт - Русенборг
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Аспмюра
Новости команд
Все
Буде-Глимт
Русенборг
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+