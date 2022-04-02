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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Волеренга
Мольде - Волеренга: обзор матча 02 апреля 2022
Мольде
02.04.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
1 : 0
Завершен
Волеренга
57'
М. Линнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Волеренга
90'
+1
Вторая желтая
А. Доннум
87'
Желтая карточка
Л. Жута
84'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
П. Странд
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
Д. Фофана
81'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Линнес
81'
Замена
Э. Андерсен
️️️️
М. Эйкрем
70'
65'
Замена
А. Лаюни
️️️️
В. Кьяртанссон
ГОЛ! 1:0!
М. Линнес
Пас отдал
М. Эйкрем
57'
45'
Желтая карточка
А. Доннум
Желтая карточка
О. Брюнхильдсен
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
16
Бенжамин Хансен
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Волеренга
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
1
Кьетил Хауг
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
11
Осаме Сахрауи
ЦФ
24
Петтер Странд
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
35
Леонард Жута
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
28
Магнус Гредем
ЦФ
15
Маркус Андре Кааса
ЦФ
Волеренга
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
4-2-2-2
28
Карлстрем
28
Хауген
33
Риса
19
Хауган
25
Линнес
20
Маннсверк
8
Хуссэйн
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
27
Фофана
16
Хансен
2-1-1-5
6
Хеденстад
37
Насберг
16
Бьордал
15
Доннум
11
Сахрауи
4
35
Жута
9
Йенсен
24
Странд
25
Линнес
15
Кнутсон
15
Кнутсон
25
Линнес
23
Эйкрем
23
Андерсен
23
Андерсен
23
Эйкрем
27
Фофана
15
Кааса
15
Кааса
27
Фофана
24
Странд
10
Кристенсен
10
Кристенсен
24
Странд
9
Кьяртанссон
14
Лаюни
14
Лаюни
9
Кьяртанссон
Остались в запасе
Мольде
Волеренга
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
28
Магнус Гредем
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
28
Магнус Гредем
ЦФ
Остались в запасе
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Мольде - Волеренга
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
Новости команд
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