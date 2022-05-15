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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Коринтианс
Интернасьонал - Коринтианс: обзор матча 15 мая 2022
Интернасьонал
15.05.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 2
Завершен
Коринтианс
25'
А. Патрик
44'
Вандерсон
30'
Р. Густаво
64'
Жо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Коринтианс
90'
Замена
Жулиано
️️️️
Майкон
Замена
Мойзес
️️️️
Витао
89'
82'
Замена
Г. Силва
️️️️
Р. Рамуш
82'
Замена
В. Кантильо
️️️️
Р. Аугусто
82'
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Виллиан
Замена
Маурисио
️️️️
Давид
80'
Замена
Алемао
️️️️
Вандерсон
80'
65'
Желтая карточка
Жо
Замена
П. Энрике
️️️️
А. Патрик
65'
64'
ГОЛ! 2:2!
Жо
Пас отдал
Г. Мантуан
46'
Замена
Жо
️️️️
Р. Гедес
Желтая карточка
Даниэл
45'
+4
Желтая карточка
Р. Дурадо
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
Вандерсон
44'
30'
ГОЛ! 1:1!
Р. Густаво
ГОЛ! 1:0!
А. Патрик
Пас отдал
Эденилсон
25'
24'
Желтая карточка
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
14
Фабрицио Бустос
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
88
Эденилсон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
13
Родриго Дурадо
ЦФ
42
Даниэл
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Коринтианс
1
Кассио
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Роджер Гедес
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
8
Майкон
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
Главный тренер
Фабио Карилле
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
6
Габриэль
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
12
Paulo Victor
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
Коринтианс
97
Иван
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Густаво Силва
ПВ
28
Адсон
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
21
Жо
ЦФ
4-1-3-3
6
Рене
25
Меркадо
44
Витао
14
Бустос
88
Эденилсон
14
де Пена
10
Патрик
7
Давид
42
Даниэл
13
Дурадо
94
Вандерсон
3-2-3-2
1
Кассио
26
Мело
34
Густаво
4
Жил
31
Мантуан
2
Рамуш
7
Аугусто
8
Майкон
37
Ду Кейрос
10
Виллиан
10
Гедес
44
Витао
27
Мойзес
27
Мойзес
44
Витао
94
Вандерсон
9
Алемао
9
Алемао
94
Вандерсон
7
Давид
18
Маурисио
18
Маурисио
7
Давид
10
Патрик
7
Энрике
7
Энрике
10
Патрик
10
Виллиан
4
Виктор
4
Виктор
10
Виллиан
7
Аугусто
30
Кантильо
30
Кантильо
7
Аугусто
8
Майкон
20
Жулиано
20
Жулиано
8
Майкон
2
Рамуш
19
Силва
19
Силва
2
Рамуш
10
Гедес
21
Жо
21
Жо
10
Гедес
Остались в запасе
Интернасьонал
Коринтианс
6
Габриэль
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
12
Paulo Victor
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
6
Фабио Сантос
ЛЗ
97
Иван
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
70
Рони
ЦП
28
Адсон
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
6
Габриэль
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
12
Paulo Victor
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
Остались в запасе
6
Фабио Сантос
ЛЗ
97
Иван
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
70
Рони
ЦП
28
Адсон
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Интернасьонал - Коринтианс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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