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Расписание матчей
Кубок Африки
Гамбия - Камерун
Гамбия - Камерун: обзор матча 29 января 2022
Гамбия
29.01.2022, суббота, 19:00
Кубок африканских наций, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Камерун
50'
К. Токо Экамби
57'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гамбия - Камерун
87'
Замена
К. Бассогог
️️️️
М. Нгамале
87'
Замена
И. Нею
️️️️
Ф. Ангисса
Замена
А. Сесай
️️️️
Н. Сонко Сундберг
85'
84'
Замена
О. Мбайзо
️️️️
К. Фай
Замена
Б. Жобе
️️️️
С. Маррех
83'
81'
Замена
П. Кунде
️️️️
М. Онгла
81'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
К. Токо Экамби
57'
ГОЛ! 0:2!
К. Токо Экамби
Пас отдал
М. Онгла
Замена
Э. Колли
️️️️
М. Бадамоси
56'
Замена
М. Барроу
️️️️
П. Янье
56'
Замена
Э. Дарбо
️️️️
С. Джанко
56'
50'
ГОЛ! 0:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
К. Фай
48'
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
Желтая карточка
Б. Гайе
40'
Желтая карточка
П. Янье
33'
Желтая карточка
Н. Сонко Сундберг
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбия
18
Бабукарр Гайе
ВР
13
Ибу Турай
ЛЗ
14
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
12
Джеймс Гомес
ЦЗ
5
Омар Колли
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
0
Па-Моду Янье
ЦП
2
Юсуфа Бобб
ЦП
6
Сулайман Маррех
ЦП
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
10
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Камерун
23
Андре Онана
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
14
Самуэль Гуэ
ОП
8
Франк Ангисса
ЦП
10
Венсан Абубакар
ЦФ
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Антонио да Консейсао
Гамбия
1
Моду Жобе
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
16
Мохаммед Мби
ЦЗ
11
Эбрима Колли
ЛВ
4
Эбрима Дарбо
ОП
4
Давда Нгум
ОП
15
Эбрима Сохна
ЦП
0
Моду Барроу
ЦП
8
Эбу Адамс
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
17
Бубакарр Жобе
ЦФ
24
Дембо Дарбо
ЦФ
Камерун
16
Девис Эпасси
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
22
Жером Онгуене
ЦЗ
17
Оливье Мбайзо
ПЗ
12
Иван Нею
ОП
27
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Пьер Кунде
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
12
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3-2-3-2
18
Гайе
14
Сонко Сундберг
12
Гомес
5
Колли
13
Турай
17
Джанко
0
Янье
2
Бобб
6
Маррех
10
Барроу
23
Бадамоси
3-3-1-1-2
23
Онана
5
Нгаду-Нгаджуй
19
Фай
18
Онгла
21
Кастеллетто
14
Гуэ
5
Толо
8
Ангисса
19
Нгамале
12
Экамби
10
Абубакар
17
Джанко
4
Дарбо
4
Дарбо
17
Джанко
0
Янье
0
Барроу
0
Барроу
0
Янье
23
Бадамоси
11
Колли
11
Колли
23
Бадамоси
14
Сонко Сундберг
9
Сесай
9
Сесай
14
Сонко Сундберг
6
Маррех
17
Жобе
17
Жобе
6
Маррех
12
Экамби
7
Н'Жи
7
Н'Жи
12
Экамби
19
Фай
17
Мбайзо
17
Мбайзо
19
Фай
8
Ангисса
12
Нею
12
Нею
8
Ангисса
18
Онгла
15
Кунде
15
Кунде
18
Онгла
19
Нгамале
11
Бассогог
11
Бассогог
19
Нгамале
Остались в запасе
Гамбия
Камерун
1
Моду Жобе
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
16
Мохаммед Мби
ЦЗ
4
Давда Нгум
ОП
15
Эбрима Сохна
ЦП
8
Эбу Адамс
ЦП
24
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
16
Девис Эпасси
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
22
Жером Онгуене
ЦЗ
27
Джеймс Леа Силики
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
12
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Антонио да Консейсао
Остались в запасе
1
Моду Жобе
ВР
25
Бубакар Санне
ЦЗ
16
Мохаммед Мби
ЦЗ
4
Давда Нгум
ОП
15
Эбрима Сохна
ЦП
8
Эбу Адамс
ЦП
24
Дембо Дарбо
ЦФ
Остались в запасе
16
Девис Эпасси
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
22
Жером Онгуене
ЦЗ
27
Джеймс Леа Силики
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
12
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Главный тренер
Антонио да Консейсао
Статистика матча Гамбия - Камерун
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
3 : 1
29.05.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Сенегал
3 : 1
31.03.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
2 : 2
18.11.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
14.10.2025
Гамбия
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Стадион:
Япома
Где смотреть матч:
Okko
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