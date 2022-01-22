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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия - Тринидад и Тобаго
Боливия - Тринидад и Тобаго: обзор матча 22 января 2022
Боливия
22.01.2022, суббота, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 0
Завершен
Тринидад и Тобаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Боливия - Тринидад и Тобаго
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
5 : 0
31.05.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
3 : 0
15.03.2026
Тринидад и Тобаго
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Тринидад и Тобаго
2 : 1
19.11.2025
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