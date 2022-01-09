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Расписание матчей
Кубок Африки
Камерун - Буркина-Фасо
Камерун - Буркина-Фасо: обзор матча 09 января 2022
Камерун
09.01.2022, воскресенье, 19:00
Кубок африканских наций, группа A, 1 тур
2 : 1
Завершен
Буркина-Фасо
40'
В. Абубакар (П)
45+3'
В. Абубакар (П)
24'
Г. Сангаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камерун - Буркина-Фасо
Замена
И. Нею
️️️️
В. Абубакар
88'
86'
Замена
Х. Банде
️️️️
Б. Траоре
Замена
К. Бассогог
️️️️
М. Нгамале
81'
71'
Замена
З. Саного
️️️️
С. Баяла
71'
Замена
М. Конате
️️️️
А. Тапсоба
Замена
К. Н'Жи
️️️️
П. Кунде
69'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
К. Токо Экамби
69'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Абубакар
45'
+3
Желтая карточка
Ж. Онгуене
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Абубакар
40'
32'
Желтая карточка
П. Мало
24'
ГОЛ! 0:1!
Г. Сангаре
Пас отдал
Б. Траоре
1'
Желтая карточка
С. Яго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
23
Андре Онана
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
22
Жером Онгуене
ЦЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
14
Самуэль Гуэ
ОП
8
Франк Ангисса
ЦП
15
Пьер Кунде
ЦП
10
Венсан Абубакар
ЦФ
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Антонио да Консейсао
Буркина-Фасо
16
Эрве Коффи
ВР
25
Стив Яго
ЦЗ
17
Исса Каборе
ПЗ
20
Густаво Сангаре
ОП
22
Блати Туре
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
10
Бертран Траоре
ПВ
5
Патрик Мало
ЦФ
14
Иссуфу Дайо
ЦФ
21
Сирил Баяла
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
Камерун
1
Симон Омоссола
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
12
Иван Нею
ОП
27
Джеймс Леа Силики
ЦП
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
12
Игнатиус Ганаго
ЦФ
9
Стефан Баокен
ЦФ
11
Кристиан Бассогог
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Буркина-Фасо
17
Закария Саного
ЛВ
19
Хассан Банде
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
8
Драман Никиема
ЦФ
7
Эрик Траоре
ЦФ
0
Херманн Никиема
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Онана
5
Толо
5
Нгаду-Нгаджуй
22
Онгуене
19
Фай
14
Гуэ
8
Ангисса
15
Кунде
19
Нгамале
12
Экамби
10
Абубакар
2-1-2-1-4
16
Коффи
17
Каборе
25
Яго
20
Сангаре
22
Туре
24
Гира
10
Траоре
15
Тапсоба
21
Баяла
14
Дайо
5
Мало
15
Кунде
7
Н'Жи
7
Н'Жи
15
Кунде
10
Абубакар
12
Нею
12
Нею
10
Абубакар
19
Нгамале
11
Бассогог
11
Бассогог
19
Нгамале
12
Экамби
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
12
Экамби
21
Баяла
17
Саного
17
Саного
21
Баяла
10
Траоре
19
Банде
19
Банде
10
Траоре
15
Тапсоба
13
Конате
13
Конате
15
Тапсоба
Остались в запасе
Камерун
Буркина-Фасо
1
Симон Омоссола
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
27
Джеймс Леа Силики
ЦП
12
Игнатиус Ганаго
ЦФ
9
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Антонио да Консейсао
8
Драман Никиема
ЦФ
7
Эрик Траоре
ЦФ
0
Херманн Никиема
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
Остались в запасе
1
Симон Омоссола
ВР
16
Девис Эпасси
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
27
Джеймс Леа Силики
ЦП
12
Игнатиус Ганаго
ЦФ
9
Стефан Баокен
ЦФ
Остались в запасе
8
Драман Никиема
ЦФ
7
Эрик Траоре
ЦФ
0
Херманн Никиема
ЦФ
Главный тренер
Антонио да Консейсао
Главный тренер
Каму Мало
Статистика матча Камерун - Буркина-Фасо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Информация о матче
Стадион:
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