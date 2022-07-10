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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Канзаc Сити
Монреаль - Канзаc Сити: обзор матча 10 июля 2022
Монреаль
10.07.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 26 тур
1 : 2
Завершен
Канзаc Сити
13'
Р. Киото
29'
Р. Эспиноза
63'
R. Walter
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Канзаc Сити
88'
Замена
Р. Володер
️️️️
Д. Расселл
82'
Замена
К. Дюк
️️️️
Р. Эспиноза
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
Л. Лаппалайнен
80'
Замена
A. Hamdi
️️️️
С. Пьетт
80'
77'
Желтая карточка
K. Pierre
72'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
О. Росель
Замена
К. Камара
️️️️
M. Toye
71'
Замена
Х. Торрес
️️️️
M. Miljevic
71'
63'
ГОЛ! 1:2!
R. Walter
Пас отдал
K. Shelton
61'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
Замена
М. Шоньер
️️️️
J. Kwizera
46'
Желтая карточка
J. Kwizera
32'
29'
ГОЛ! 1:1!
Р. Эспиноза
27'
Желтая карточка
О. Росель
ГОЛ! 1:0!
Р. Киото
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
10
Matko Miljevic
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
2
Алистер Джонстон
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
54
R. Walter
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Монреаль
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
99
Хоакин Торрес
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
85
Кей Камара
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Канзаc Сити
6
Роберт Володер
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
8
Джейк Дэвис
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
1-4-1-4
1
Бреза
4
Миллер
10
6
Пьетт
26
Лаппалайнен
8
Коне
9
Киото
2
Джонстон
4
Камачо
17
13
3-5-2
29
77
Изима-Мирен
3
Фонтас
2
77
Расселл
44
Свит
16
Росель
15
Эспиноза
54
11
20
Шаллой
10
99
Торрес
99
Торрес
10
17
66
Шоньер
66
Шоньер
17
26
Лаппалайнен
2
2
26
Лаппалайнен
13
85
Камара
85
Камара
13
6
Пьетт
14
14
6
Пьетт
77
Расселл
6
Володер
6
Володер
77
Расселл
15
Эспиноза
28
Дюк
28
Дюк
15
Эспиноза
16
Росель
21
Эрнандес
21
Эрнандес
16
Росель
Остались в запасе
Монреаль
Канзаc Сити
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
8
Джейк Дэвис
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Остались в запасе
8
Джейк Дэвис
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Монреаль - Канзаc Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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