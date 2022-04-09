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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 09 апреля 2022
Интер Майами
09.04.2022, суббота, 22:00
США. МЛС, 8 тур
3 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
37
Дамион Лоу
ЦФ
97
Кристофер МакВей
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
10
Карлес Хиль
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Интер Майами
32
Ноа Аллен
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
25
Эмерсон Родригес
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
17
Jozy Altidore
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
2-1-5
22
Марсман
2
Йедлин
6
Мабика
21
Тэйлор
10
Мота
19
Робинсон
9
Кампана
40
Грегоре
97
МакВей
4-2-4
18
88
Фаррелл
22
34
24
Джонс
9
Траустасон
8
Полстер
9
10
Хиль
26
8
Ллетгет
Остались в запасе
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
32
Ноа Аллен
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
25
Эмерсон Родригес
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
17
Jozy Altidore
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
32
Ноа Аллен
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
25
Эмерсон Родригес
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
17
Jozy Altidore
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
Новости команд
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Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
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2
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