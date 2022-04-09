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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз - Монреаль: обзор матча 09 апреля 2022
Нью-Йорк Ред Буллз
09.04.2022, суббота, 23:00
США. МЛС, 8 тур
1 : 2
Завершен
Монреаль
14'
O. Fernandez
71'
Р. Камачо
82'
Р. Киото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Монреаль
Желтая карточка
К. Кассерес
87'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Т. Эдвардс
84'
83'
Желтая карточка
Д. Михайлович
83'
Замена
З. Бассонг
️️️️
Л. Лаппалайнен
82'
ГОЛ! 1:2!
Р. Киото
Замена
Д. Неалис
️️️️
Лукиньяс
73'
Замена
T. Barlow
️️️️
П. Климала
73'
71'
ГОЛ! 1:1!
Р. Камачо
Пас отдал
А. Джонстон
70'
Замена
M. Miljevic
️️️️
И. Коне
Желтая карточка
Т. Эдвардс
68'
Желтая карточка
А. Лонг
63'
62'
Желтая карточка
Ж. Ватерман
61'
Замена
Р. Киото
️️️️
I. Sunusi
45'
Желтая карточка
И. Коне
ГОЛ! 1:0!
O. Fernandez
Пас отдал
Лукиньяс
14'
8'
Желтая карточка
В. Ваньяма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
82
Лукиньяс
АП
47
Джон Толкин
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
4
Руди Камачо
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
12
Дилан Неалис
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
3-2-1-4
31
Мигел
12
Эдвардс
33
Лонг
13
Неалис
23
Кассерес
90
Морган
82
Лукиньяс
47
Толкин
9
Климала
16
Йервуд
22
1-4-5
1
Бреза
4
Миллер
8
Коне
26
Лаппалайнен
2
Ваньяма
10
Михайлович
4
Камачо
2
Джонстон
2
Ватерман
14
85
Камара
82
Лукиньяс
12
Неалис
12
Неалис
82
Лукиньяс
9
Климала
16
16
9
Климала
12
Эдвардс
11
Флетчер
11
Флетчер
12
Эдвардс
8
Коне
10
10
8
Коне
26
Лаппалайнен
22
Бассонг
22
Бассонг
26
Лаппалайнен
14
9
Киото
9
Киото
14
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Монреаль
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
Главный тренер
Герхард Штрубер
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
Остались в запасе
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Монреаль
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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