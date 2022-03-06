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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Нэшвилл
Миннесота Юнайтед - Нэшвилл: обзор матча 06 марта 2022
Миннесота Юнайтед
06.03.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 3 тур
1 : 1
Завершен
Нэшвилл
71'
Х. Дотсон
5'
С. Джей Сапонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Нэшвилл
89'
Замена
T. Anunga
️️️️
А. Годой
88'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
Х. Мухтар
73'
Замена
T.
️️️️
С. Джей Сапонг
ГОЛ! 1:1!
Х. Дотсон
71'
58'
Желтая карточка
А. Годой
54'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Д. МакКарти
Замена
D. Taylor
️️️️
B. Kallman
46'
Желтая карточка
Б. Дибасси
31'
27'
Желтая карточка
S. Davis
Желтая карточка
Х. Дотсон
20'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Джей Сапонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
20
Анибал Годой
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
30
Joseph Rosales
ЦП
3
Callum Montgomery
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
19
Алекс Мьюил
ЦП
12
T.
ЦП
22
Джош Бауэр
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
3-3-4
21
15
Боксолл
18
Дибасси
91
31
Дотсон
17
Лод
20
Трапп
44
9
Амарилья
10
Рейносо
7
Фрагапане
4-5-1
1
2
Ловиц
15
Миллер
25
Циммерман
4
20
Годой
13
МакКарти
10
Мухтар
54
11
Леаль
9
Сапонг
44
27
27
44
13
МакКарти
19
Мьюил
19
Мьюил
13
МакКарти
9
Сапонг
12
12
9
Сапонг
10
Мухтар
9
9
10
Мухтар
20
Годой
27
27
20
Годой
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Нэшвилл
97
Дейн Сент-Клер
ВР
30
Joseph Rosales
ЦП
3
Callum Montgomery
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
35
Bryan Meredith
ВР
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
97
Дейн Сент-Клер
ВР
30
Joseph Rosales
ЦП
3
Callum Montgomery
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Нэшвилл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
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