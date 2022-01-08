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Расписание матчей
Англия. Кубок
Суонси - Саутгемптон
Суонси - Саутгемптон: обзор матча 08 января 2022
Суонси
08.01.2022, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Саутгемптон
77'
Ж. Пироэ
95'
Я. Беднарек (АГ)
8'
Н. Редмонд
96'
М. Эльюнусси
102'
Ш. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Суонси - Саутгемптон
Замена
Р. Уильямс
️️️️
К. Смит
114'
102'
ГОЛ! 2:3!
Ш. Лонг
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
96'
ГОЛ! 2:2!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Ш. Лонг
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Я. Беднарек
95'
Желтая карточка
Я. Дханда
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Д. Стивенс
Замена
Д. Фултон
️️️️
М. Обафеми
90'
Замена
Я. Дханда
️️️️
Л. Каллен
85'
78'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
А. Броя
ГОЛ! 1:1!
Ж. Пироэ
Пас отдал
К. Ноутон
77'
77'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Н. Телла
65'
Замена
А. Армстронг
️️️️
Н. Редмонд
64'
Замена
И. Диалло
️️️️
С. Армстронг
Замена
О. Нтчам
️️️️
Б. Купер
61'
Замена
М. Гримес
️️️️
Л. Уолш
61'
Желтая карточка
Л. Уолш
59'
Желтая карточка
Б. Купер
45'
+1
Желтая карточка
Р. Беннетт
43'
30'
Красная карточка
Я. Валери
8'
ГОЛ! 0:1!
Н. Редмонд
Пас отдал
Н. Телла
3'
Желтая карточка
Я. Валери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Суонси
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
АП
13
Стивен Бенда
ЦФ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Лянко
ЦЗ
16
Динель Симе
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-2-4
29
Хамер
3
Мэннинг
15
Купер
6
Беннетт
26
Ноутон
8
Смит
4
Даунс
21
Обафеми
9
Пироэ
11
Каллен
8
Уолш
4-3-2-1
17
Форстер
7
Валери
5
Беднарек
5
Стивенс
15
Перро
17
Армстронг
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
23
Телла
27
Редмонд
27
Броя
8
Смит
46
Уильямс
46
Уильямс
8
Смит
15
Купер
10
Нтчам
10
Нтчам
15
Купер
8
Уолш
6
Гримес
6
Гримес
8
Уолш
21
Обафеми
4
Фултон
4
Фултон
21
Обафеми
11
Каллен
31
Дханда
31
Дханда
11
Каллен
17
Армстронг
27
Диалло
27
Диалло
17
Армстронг
23
Телла
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
23
Телла
27
Редмонд
10
Армстронг
10
Армстронг
27
Редмонд
27
Броя
7
Лонг
7
Лонг
27
Броя
Остались в запасе
Суонси
Саутгемптон
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
13
Стивен Бенда
ЦФ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Лянко
ЦЗ
16
Динель Симе
ЦЗ
4
Кгаогело Чауке
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
13
Стивен Бенда
ЦФ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Лянко
ЦЗ
16
Динель Симе
ЦЗ
4
Кгаогело Чауке
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Суонси - Саутгемптон
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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