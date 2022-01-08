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Англия. Кубок
Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм
Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм: обзор матча 08 января 2022
Куинз Парк Рейнджерс
08.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 8 : 7
Завершен
Ротерхэм
115'
Л. Дайкс
98'
M. Ihiekwe
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм
ГОЛ! 1:1!
Л. Дайкс
Пас отдал
А. Адома
115'
110'
Желтая карточка
У. Хардинг
99'
Желтая карточка
Д. Линдси
98'
ГОЛ! 0:1!
M. Ihiekwe
Пас отдал
У. Хардинг
79'
Замена
Х. Одоффин
️️️️
Д. Барласер
Замена
А. Доззел
️️️️
Д. Томас
71'
Замена
Л. Амос
️️️️
Д. Болл
70'
65'
Замена
J. Kayode
️️️️
У. Григг
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Ч. Остин
59'
Замена
М. Одубайо
️️️️
Л. Уоллас
59'
58'
Замена
Д. Линдси
️️️️
K. Sadlier
58'
Замена
Ч. Огбене
️️️️
Р. Эдмондс-Грин
Желтая карточка
С. Йохансен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
16
Роберт Дикки
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Ротерхэм
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
31
Джош Викерс
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
20
Оливер Рэтбоун
ЦФ
4
Даниэль Барласер
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
6
Ричард Вуд
ЦФ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Куинз Парк Рейнджерс
29
Aaron Drewe
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Люк Амос
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
1
Джо Уолш
ЦФ
Ротерхэм
2
Angus MacDonald
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
1
Виктор Йоханссон
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
29
Джейми Линдси
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
21
Joshua Kayode
ЦФ
3-3-5
2
Данн
5
Барбе
3
Уоллас
4
Болл
10
Йохансен
8
Томас
37
Адома
31
Арчер
45
Грэй
32
Остин
16
Дикки
1-1-5
45
Хардинг
3
Фергюсон
20
Рэтбоун
4
Эдмондс-Грин
6
Вуд
20
4
Барласер
3
Уоллас
28
Одубайо
28
Одубайо
3
Уоллас
4
Болл
10
Амос
10
Амос
4
Болл
8
Томас
21
Доззел
21
Доззел
8
Томас
32
Остин
13
Дайкс
13
Дайкс
32
Остин
4
Барласер
2
Одоффин
2
Одоффин
4
Барласер
4
Эдмондс-Грин
27
Огбене
27
Огбене
4
Эдмондс-Грин
23
29
Линдси
29
Линдси
23
28
Григг
21
21
28
Григг
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм
29
Aaron Drewe
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
1
Джо Уолш
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
2
Angus MacDonald
ЦЗ
1
Виктор Йоханссон
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
29
Aaron Drewe
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
1
Джо Уолш
ЦФ
Остались в запасе
2
Angus MacDonald
ЦЗ
1
Виктор Йоханссон
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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