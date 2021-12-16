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Расписание матчей
Испания. Кубок
Альбасете - Кадис
Альбасете - Кадис: обзор матча 16 декабря 2021
Альбасете
16.12.2021, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Кадис
20'
Ф. Андоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Альбасете - Кадис
Желтая карточка
Р. Мартинес
90'
+4
Желтая карточка
J. Sanchez
90'
+2
82'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Ф. Андоне
Замена
J. Martínez
️️️️
D. Del Pozo
80'
Замена
Р. Мартинес
️️️️
A. Arasa
75'
72'
Замена
М. Мауро
️️️️
М. Кальдерон
72'
Замена
И. Чапела
️️️️
А. Негредо
72'
Замена
М. Осмайич
️️️️
А. Переа
Желтая карточка
A. Arasa
70'
Замена
J. Sanchez
️️️️
E. Gomez
62'
Замена
М. Фустер
️️️️
F. Álvarez
46'
Замена
D.
️️️️
P. Resta
46'
41'
Желтая карточка
Фали
20'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Андоне
Пас отдал
М. Кальдерон
Желтая карточка
M. Llinares
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
12
Драган Росич
ВР
5
Eric Montes
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
8
Marc Llinares
ЦП
18
Andreu Arasa
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
3
Nando
ЦП
2
Mohammed Djetei
ЦФ
0
D. Del Pozo
ЦФ
9
E. Gomez
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Альбасете
13
Bernabé Barragán
ВР
24
Nacho Córdoba
ВР
31
Rubén Cantero
ЦЗ
17
Julio Alonso
ЦЗ
29
Luis Roldán
ЦП
14
Ману Фустер
ЦП
11
Рубен Мартинес
ЦП
22
J. Sanchez
ЦФ
7
Diegui
ЦФ
9
Jeisson Martínez
ЦФ
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
28
Альваро Бастида
ЦП
8
Алекс
АП
18
Милутин Осмайич
АП
14
Иван Альехо
ПВ
24
Иван Чапела
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
3-4-3
12
Росич
5
22
Бойомо
55
8
10
3
18
9
0
2
4-1-1-3
1
Жиль
29
Акапо
3
Фали
23
Чуст
33
Ароян
33
Кальдерон
80
Переа
20
Хименес
7
Андоне
21
Негредо
10
14
Фустер
14
Фустер
10
18
11
Мартинес
11
Мартинес
18
9
22
22
9
55
7
7
55
0
9
9
0
33
Кальдерон
18
Мауро
18
Мауро
33
Кальдерон
80
Переа
18
Осмайич
18
Осмайич
80
Переа
21
Негредо
24
Чапела
24
Чапела
21
Негредо
7
Андоне
19
Собрино
19
Собрино
7
Андоне
Остались в запасе
Альбасете
Кадис
13
Bernabé Barragán
ВР
24
Nacho Córdoba
ВР
31
Rubén Cantero
ЦЗ
17
Julio Alonso
ЦЗ
29
Luis Roldán
ЦП
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
28
Альваро Бастида
ЦП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
13
Bernabé Barragán
ВР
24
Nacho Córdoba
ВР
31
Rubén Cantero
ЦЗ
17
Julio Alonso
ЦЗ
29
Luis Roldán
ЦП
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
28
Альваро Бастида
ЦП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Альбасете - Кадис
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Карлос Бельмонте
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