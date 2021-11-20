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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 20 ноября 2021
Филадельфия Юнион
20.11.2021, суббота, 22:30
США. МЛС, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
120+3'
Я. Глеснес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз
ГОЛ! 1:0!
Я. Глеснес
120'
+3
116'
Замена
D. Royer
️️️️
К. Кларк
115'
Замена
И. Диарра
️️️️
Д. Йервуд
Замена
Х. Буэно
️️️️
А. Бедойя
110'
91'
Замена
Д. Толкин
️️️️
А. Рейес
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Л. Флеч
86'
Замена
К. Бурк
️️️️
K. Przybyłko
86'
79'
Желтая карточка
А. Рейес
Желтая карточка
Х. Мартинес
74'
73'
Замена
К. Кларк
️️️️
O. Fernandez
Замена
С. Сантос
️️️️
П. Ааронсон
61'
58'
Замена
П. Климала
️️️️
Фабио
52'
Желтая карточка
Т. Эдвардс
51'
Желтая карточка
Э. Гутман
15'
Желтая карточка
Д. Йервуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Филадельфия Юнион
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
0
Ilson
ЦП
19
Серхио Сантос
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
9
Патрик Климала
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
2-1-2-5
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
2
Пауэлл
93
18
Флеч
27
Вагнер
10
Ааронсон
4-3-3
31
Мигел
15
Гутман
12
Эдвардс
3
Данкан
13
Неалис
15
Рейес
54
23
Кассерес
90
Фабио
16
Йервуд
22
11
Бедойя
8
Буэно
8
Буэно
11
Бедойя
10
Ааронсон
19
Сантос
19
Сантос
10
Ааронсон
18
Флеч
7
МакГлинн
7
МакГлинн
18
Флеч
93
7
Бурк
7
Бурк
93
90
Фабио
9
Климала
9
Климала
90
Фабио
15
Рейес
47
Толкин
47
Толкин
15
Рейес
16
Йервуд
5
Диарра
5
Диарра
16
Йервуд
Кларк
77
77
Кларк
22
8
Кларк
8
Кларк
22
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
0
Ilson
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
0
Ilson
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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