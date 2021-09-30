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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Омония - Карабах
Омония - Карабах: обзор матча 30 сентября 2021
Омония
30.09.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, группа H, 2 тур
1 : 4
Завершен
Карабах
40'
Я. Лецяск
52'
К. Боржес
73'
Р. Шейдаев
79'
М. Медведев (П)
90+4'
К. Боржес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Омония - Карабах
90'
+4
ГОЛ! 1:4!
К. Боржес
81'
Замена
Р. Алмейда
️️️️
П. Андраде
79'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Медведев
74'
Замена
Н. Гулиев
️️️️
Ф. Озобич
73'
ГОЛ! 1:2!
Р. Шейдаев
66'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
И. Ваджи
Замена
М. Щепович
️️️️
П. Захариу
64'
Замена
Э. Ботик
️️️️
А. Какулис
64'
Желтая карточка
П. Захариу
62'
52'
ГОЛ! 1:1!
К. Боржес
Замена
Л. Лоизу
️️️️
Ф. Папулис
46'
ГОЛ! 1:0!
Я. Лецяск
Пас отдал
П. Захариу
40'
37'
Желтая карточка
П. Андраде
Замена
А. Шеху
️️️️
Ф. Бачиру
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
1
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
19
Фуад Бачиру
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
7
Турал Байрамов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
19
Филип Озобич
АП
66
Патрик Андраде
ЦФ
20
Кади Боржес
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
81
Кевин Медина
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
5
Кико
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
11
Эрик Ботик
ЛФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Карабах
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
17
Gaspar Panadero
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
94
Айхан Аразли
ЦФ
4
Рахиль Маммадов
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4-2-4
1
Фабиано
26
Лецяск
26
Ланг
15
Губочан
17
Псалтис
19
Бачиру
16
Гомес
17
Захариу
9
Какулис
13
Папулис
10
Ционис
3-1-1-1-4
1
Махаммадалиев
5
Медведев
30
Гусейнов
7
Байрамов
2
Гараев
10
Зубир
19
Озобич
81
Медина
25
Ваджи
20
Боржес
66
Андраде
19
Бачиру
4
Шеху
4
Шеху
19
Бачиру
9
Какулис
11
Ботик
11
Ботик
9
Какулис
13
Папулис
75
Лоизу
75
Лоизу
13
Папулис
17
Захариу
44
Щепович
44
Щепович
17
Захариу
19
Озобич
83
Гулиев
83
Гулиев
19
Озобич
66
Андраде
20
Алмейда
20
Алмейда
66
Андраде
25
Ваджи
7
Шейдаев
7
Шейдаев
25
Ваджи
Остались в запасе
Омония
Карабах
98
Фрэнсис Узохо
ВР
5
Кико
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
80
Ияйи Атимвен
ПВ
6
Эктор Юсте
ЦФ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
17
Gaspar Panadero
ЦП
94
Айхан Аразли
ЦФ
4
Рахиль Маммадов
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
98
Фрэнсис Узохо
ВР
5
Кико
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
80
Ияйи Атимвен
ПВ
6
Эктор Юсте
ЦФ
1
Каспер Чоразка
ЦФ
8
Харалампос Харалампус
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
17
Gaspar Panadero
ЦП
94
Айхан Аразли
ЦФ
4
Рахиль Маммадов
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Омония - Карабах
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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