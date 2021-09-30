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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Тоттенхэм - Мура 05
Тоттенхэм - Мура 05: обзор матча 30 сентября 2021
Тоттенхэм
30.09.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, группа G, 2 тур
5 : 1
Завершен
Мура 05
4'
Д. Алли (П)
8'
Д. Ло Чельсо
68'
Г. Кейн
76'
Г. Кейн
88'
Г. Кейн
53'
Ж. Коус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Мура 05
ГОЛ! 5:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
88'
Замена
Эмерсон
️️️️
С. Регилон
80'
ГОЛ! 4:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
76'
75'
Замена
С. Мандич
️️️️
Ж. Коус
75'
Замена
М. Лотрич
️️️️
Т. Хорват
74'
Желтая карточка
А. Мароша
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
О. Скипп
69'
ГОЛ! 3:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Л. Моура
68'
Желтая карточка
О. Скипп
61'
Замена
Л. Моура
️️️️
Б. Хиль
59'
Замена
Х. Сон
️️️️
Д. Алли
59'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Д. Скарлетт
59'
53'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Коус
ГОЛ! 2:0!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
Г. Уинкс
8'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Алли
4'
3'
Желтая карточка
М. Обрадович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Мура 05
2
Жан Карничник
ЦЗ
14
Ник Лорбек
ЦП
30
Ян Горенц
ЦФ
69
Матко Обрадович
ЦФ
9
Матич Марушко
ЦФ
11
Жига Коус
ЦФ
14
Томи Хорват
ЦФ
47
Ален Козар
ЦФ
23
Клемен Штурм
ЦФ
17
Амадей Мароша
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
16
Тоби Омоле
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Мура 05
9
Митя Лотрич
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
77
Станиша Мандич
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
11
Тио Ципот
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
3
Клемен Пучко
ЦФ
52
Марко Залокар
ЦФ
12
Лан Ержавец
ЦФ
4-1-1-3-1
95
Голлини
3
Регилон
21
Ромеро
6
Родон
2
Доэрти
34
Скипп
4
Уинкс
17
Хиль
8
Алли
20
Ло Чельсо
18
Скарлетт
1-1-5
2
Карничник
14
Лорбек
11
Коус
17
Мароша
23
Штурм
47
Козар
14
Хорват
3
Регилон
22
Эмерсон
22
Эмерсон
3
Регилон
34
Скипп
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
34
Скипп
8
Алли
7
Сон
7
Сон
8
Алли
17
Хиль
7
Моура
7
Моура
17
Хиль
18
Скарлетт
9
Кейн
9
Кейн
18
Скарлетт
14
Хорват
9
Лотрич
9
Лотрич
14
Хорват
11
Коус
77
Мандич
77
Мандич
11
Коус
Остались в запасе
Тоттенхэм
Мура 05
40
Брэндон Остин
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
16
Тоби Омоле
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
27
Жига Скофлек
ПВ
4
Кай Ципот
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
11
Тио Ципот
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
3
Клемен Пучко
ЦФ
52
Марко Залокар
ЦФ
12
Лан Ержавец
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
16
Тоби Омоле
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Остались в запасе
27
Жига Скофлек
ПВ
4
Кай Ципот
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
11
Тио Ципот
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
3
Клемен Пучко
ЦФ
52
Марко Залокар
ЦФ
12
Лан Ержавец
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Тоттенхэм - Мура 05
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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