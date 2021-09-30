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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Заря - Рома
Заря - Рома: обзор матча 30 сентября 2021
Заря
30.09.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа C, 2 тур
0 : 3
Завершен
Рома
7'
С. Эль-Шаарави
66'
К. Смоллинг
68'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Рома
Замена
И. Снурницын
️️️️
Д. Фаворов
90'
+2
83'
Желтая карточка
Р. Патрисиу
Замена
М. Лунев
️️️️
В. Кабаев
83'
81'
Желтая карточка
М. Кумбула
78'
Замена
Б. Майорал
️️️️
С. Эль-Шаарави
77'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
Ш. Захеди
️️️️
А. Саядманеш
69'
Замена
Кристиан
️️️️
С. Булеца
69'
68'
ГОЛ! 0:3!
Т. Абрахам
66'
ГОЛ! 0:2!
К. Смоллинг
Пас отдал
Б. Кристанте
62'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Э. Шомуродов
62'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
К. Перес
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Эль-Шаарави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
10
Сергей Булеца
АП
28
Артем Громов
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
68
Кристиан
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Мацапура
45
Фаворов
32
Имереков
40
Квек
29
Назарина
10
Кочергин
10
Хомченовский
10
Булеца
22
Кабаев
17
Саядманеш
28
Громов
4-1-1-3-1
1
Патрисиу
3
Ибаньес
6
Смоллинг
3
Кумбула
33
Калафьори
5
Дарбо
4
Кристанте
23
Перес
7
Пеллегрини
8
Эль-Шаарави
14
Шомуродов
45
Фаворов
75
Снурницын
75
Снурницын
45
Фаворов
10
Булеца
68
Кристиан
68
Кристиан
10
Булеца
17
Саядманеш
7
Захеди
7
Захеди
17
Саядманеш
22
Кабаев
14
Лунев
14
Лунев
22
Кабаев
7
Пеллегрини
12
Вильяр
12
Вильяр
7
Пеллегрини
23
Перес
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
23
Перес
14
Шомуродов
18
Абрахам
18
Абрахам
14
Шомуродов
8
Эль-Шаарави
9
Майорал
9
Майорал
8
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Заря
Рома
36
Антон Жилкин
ВР
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
59
Никола Залевски
ЛЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Заря - Рома
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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