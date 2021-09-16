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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Антверпен
Олимпиакос - Антверпен: обзор матча 16 сентября 2021
Олимпиакос
16.09.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
2 : 1
Завершен
Антверпен
52'
Ю. Эль-Араби
87'
О. Рябчук
75'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Антверпен
90'
+1
Вторая желтая
Й. Батай
Замена
У. Ба
️️️️
Ю. Эль-Араби
88'
ГОЛ! 2:1!
О. Рябчук
Пас отдал
М. Врусаи
87'
Замена
М. Врусаи
️️️️
А. Камара
81'
Замена
П. Кунде
️️️️
М. Камара
81'
Замена
Тикиньо
️️️️
А. Оникуру
81'
79'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
М. Фрай
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Я. М'Вила
76'
75'
ГОЛ! 1:1!
М. Саматта
Пас отдал
М. Бенсон
67'
Замена
М. Бенсон
️️️️
К. Миеси
67'
Замена
П. Геркенс
️️️️
Р. Наингголан
52'
Желтая карточка
Й. Батай
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
М. Камара
52'
Желтая карточка
П. Сиссе
49'
4'
Желтая карточка
Б. Верстате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
20
Агуибу Камара
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
25
Йелле Батай
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
4
Диниш Алмейда
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
90
Василиос Сурлис
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
17
Роббе Киринен
ЦФ
14
Пьер Двомо
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Вацлик
5
Рябчук
19
Папастатопулос
4
Сиссе
33
Карбовник
6
М'Вила
41
Бухалакис
2
Камара
7
Оникуру
19
Эль-Араби
20
Камара
2-4-4
1
Бутез
20
Бута
2
Де Лат
25
Батай
23
Миеси
4
Верстате
44
Наингголан
9
Фрай
4
Алмейда
38
Саматта
7
Фишер
19
Эль-Араби
27
Ба
27
Ба
19
Эль-Араби
2
Камара
25
Кунде
25
Кунде
2
Камара
6
М'Вила
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
6
М'Вила
20
Камара
17
Врусаи
17
Врусаи
20
Камара
7
Оникуру
9
Тикиньо
9
Тикиньо
7
Оникуру
23
Миеси
14
Бенсон
14
Бенсон
23
Миеси
44
Наингголан
18
Геркенс
18
Геркенс
44
Наингголан
9
Фрай
19
Эггештайн
19
Эггештайн
9
Фрай
Остались в запасе
Олимпиакос
Антверпен
19
Константинос Цолакис
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Педру Мартинш
1
Ортвен Де Вольф
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
17
Роббе Киринен
ЦФ
14
Пьер Двомо
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
15
Светозар Маркович
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
90
Василиос Сурлис
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
17
Роббе Киринен
ЦФ
14
Пьер Двомо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Олимпиакос - Антверпен
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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