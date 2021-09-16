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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Селтик
Бетис - Селтик: обзор матча 16 сентября 2021
Бетис
16.09.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа G, 1 тур
4 : 3
Завершен
Селтик
32'
Х. Миранда
35'
Хуанми
51'
Б. Иглесиас
53'
Хуанми
15'
А. Айети
27'
Й. Юранович (П)
87'
Э. Ролстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Селтик
Желтая карточка
А. Морено
90'
+1
87'
ГОЛ! 4:3!
Э. Ролстон
Пас отдал
Д. Тернбулл
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
С. Каналес
81'
Замена
А. Морено
️️️️
Х. Миранда
70'
Замена
Г. Родригес
️️️️
Н. Фекир
70'
Замена
В. Карвалью
️️️️
А. Гуардадо
69'
Желтая карточка
А. Руйбаль
63'
56'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
И. Соро
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Хоакин
54'
ГОЛ! 4:2!
Хуанми
53'
ГОЛ! 3:2!
Б. Иглесиас
Пас отдал
С. Каналес
51'
39'
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
ГОЛ! 2:2!
Хуанми
Пас отдал
Б. Иглесиас
35'
Желтая карточка
Н. Фекир
33'
ГОЛ! 1:2!
Х. Миранда
Пас отдал
Н. Фекир
32'
27'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Й. Юранович
Желтая карточка
А. Гуардадо
20'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Айети
Пас отдал
Жота
9'
Желтая карточка
И. Соро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Селтик
1
Джо Харт
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
19
Исмаила Соро
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
7
Том Рогич
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
1
Василиос Баркас
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
47
Дейн Маррей
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
4-1-3-2
1
Браво
33
Миранда
6
Гонсалес
4
Руис
33
Монтойя
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Фекир
17
Хоакин
7
Хуанми
7
Иглесиас
3-2-2-2-1
1
Харт
56
Ролстон
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
18
Юранович
3
Монтгомери
19
Соро
14
Тернбулл
7
Рогич
7
Жота
9
Айети
33
Миранда
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
33
Миранда
20
Каналес
10
Гонсалес
10
Гонсалес
20
Каналес
10
Фекир
2
Родригес
2
Родригес
10
Фекир
17
Хоакин
24
Руйбаль
24
Руйбаль
17
Хоакин
18
Гуардадо
10
Карвалью
10
Карвалью
18
Гуардадо
19
Соро
16
МакКарти
16
МакКарти
19
Соро
Остались в запасе
Бетис
Селтик
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Родри
АП
1
Руй Силва
ВР
12
Виллиан Жозе
ЦФ
24
Поль Акуоку
ЦП
2
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
29
Лайам Шоу
ОП
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
19
Скотт Бэйн
ВР
47
Дейн Маррей
ЦП
1
Василиос Баркас
ВР
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Родри
АП
1
Руй Силва
ВР
12
Виллиан Жозе
ЦФ
24
Поль Акуоку
ЦП
2
Эктор Бельерин
ПЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
Остались в запасе
29
Лайам Шоу
ОП
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
19
Скотт Бэйн
ВР
47
Дейн Маррей
ЦП
1
Василиос Баркас
ВР
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Бетис - Селтик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
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Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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