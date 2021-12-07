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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Интер
Реал - Интер: обзор матча 07 декабря 2021
Реал
07.12.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
2 : 0
Завершен
Интер
17'
Т. Кроос
79'
М. Асенсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Интер
Замена
Э. Азар
️️️️
Винисиус
80'
ГОЛ! 2:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Д. Карвахаль
79'
Замена
М. Диас
️️️️
Л. Йович
78'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Т. Кроос
78'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
78'
74'
Желтая карточка
А. Бастони
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Каземиро
71'
66'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Л. Мартинес
Желтая карточка
Э. Милитао
64'
64'
Красная карточка
Н. Барелла
60'
Замена
А. Видаль
️️️️
М. Брозович
60'
Замена
А. Санчес
️️️️
Э. Джеко
59'
Замена
М. Весино
️️️️
Х. Чалханоглу
54'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
46'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Д. Дюмфрис
ГОЛ! 1:0!
Т. Кроос
Пас отдал
Родриго
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Реал
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
5
Алаба
14
Карвахаль
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
7
Винисиус
11
Родриго
9
Йович
3-1-3-1-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
95
Бастони
37
Шкриньяр
77
Брозович
24
Дюмфрис
23
Барелла
20
Чалханоглу
5
Перишич
10
Джеко
10
Мартинес
5
Каземиро
6
Камавинга
6
Камавинга
5
Каземиро
8
Кроос
8
Вальверде
8
Вальверде
8
Кроос
7
Винисиус
10
Азар
10
Азар
7
Винисиус
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
9
Йович
9
Диас
9
Диас
9
Йович
24
Дюмфрис
32
Димарко
32
Димарко
24
Дюмфрис
77
Брозович
23
Видаль
23
Видаль
77
Брозович
20
Чалханоглу
15
Весино
15
Весино
20
Чалханоглу
10
Мартинес
21
Гальярдини
21
Гальярдини
10
Мартинес
10
Джеко
4
Санчес
4
Санчес
10
Джеко
Остались в запасе
Реал
Интер
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Реал - Интер
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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