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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Вильярреал - Манчестер Юнайтед
Вильярреал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 23 ноября 2021
Вильярреал
23.11.2021, вторник, 20:45
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
78'
К. Роналду
90'
Д. Санчо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Манчестер Юнайтед
90'
+3
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Санчо
90'
+2
Замена
Н. Матич
️️️️
К. Роналду
90'
ГОЛ! 0:2!
Д. Санчо
Пас отдал
Б. Фернандеш
Замена
Б. Диа
️️️️
М. Гомес
85'
Замена
Д. Раба
️️️️
П. Эступиньян
79'
78'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Замена
А. Морено
️️️️
М. Тригерос
73'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Й. Пино
73'
66'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Марсьяль
66'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Д. ван де Бек
41'
Желтая карточка
Д. ван де Бек
Желтая карточка
Й. Пино
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
16
Амад Диалло
ПВ
4-1-2-3
28
Рульи
2
Эступиньян
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Торрес
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
16
Гомес
7
Данжума
10
Пино
4-3-1-2
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
5
Магуайр
29
Линделеф
13
Теллес
6
ван де Бек
7
Фред
8
Мактоминей
19
Санчо
7
Роналду
9
Марсьяль
14
Тригерос
5
Морено
5
Морено
14
Тригерос
10
Пино
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
10
Пино
2
Эступиньян
19
Раба
19
Раба
2
Эступиньян
16
Гомес
22
Диа
22
Диа
16
Гомес
7
Роналду
18
Матич
18
Матич
7
Роналду
19
Санчо
64
Мата
64
Мата
19
Санчо
6
ван де Бек
8
Фернандеш
8
Фернандеш
6
ван де Бек
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
Остались в запасе
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
1
Икер Альварес
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
22
Том Хитон
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Вильярреал - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
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