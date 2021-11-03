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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Шахтер
Реал - Шахтер: обзор матча 03 ноября 2021
Реал
03.11.2021, среда, 20:45
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
2 : 1
Завершен
Шахтер
14'
К. Бензема
61'
К. Бензема
39'
Фернандо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Шахтер
90'
+3
Желтая карточка
Дентиньо
86'
Замена
Дентиньо
️️️️
Фернандо
80'
Замена
Г. Судаков
️️️️
Т. Степаненко
79'
Замена
М. Антонио
️️️️
А. Патрик
79'
Замена
Марлос
️️️️
Тете
Замена
Л. Йович
️️️️
К. Бензема
79'
71'
Замена
М. Соломон
️️️️
М. Мудрик
Замена
Начо
️️️️
Д. Карвахаль
66'
Желтая карточка
Каземиро
63'
ГОЛ! 2:1!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
61'
Желтая карточка
Ф. Менди
39'
39'
ГОЛ! 1:1!
Фернандо
Пас отдал
А. Патрик
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Реал
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
8
Георгий Судаков
АП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
5
Алаба
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
20
Модрич
7
Винисиус
17
Васкес
9
Бензема
4-1-1-3-1
12
Трубин
17
Додо
4
Марлон
22
Матвиенко
31
Исмаили
27
Степаненко
8
Майкон
11
Тете
10
Патрик
27
Мудрик
11
Фернандо
14
Карвахаль
6
Начо
6
Начо
14
Карвахаль
9
Бензема
9
Йович
9
Йович
9
Бензема
11
Фернандо
31
Дентиньо
31
Дентиньо
11
Фернандо
10
Патрик
8
Антонио
8
Антонио
10
Патрик
27
Степаненко
8
Судаков
8
Судаков
27
Степаненко
27
Мудрик
10
Соломон
10
Соломон
27
Мудрик
11
Тете
10
Марлос
10
Марлос
11
Тете
Остались в запасе
Реал
Шахтер
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
22
Ефим Конопля
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
19
Артем Бондаренко
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
Остались в запасе
22
Ефим Конопля
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
19
Артем Бондаренко
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Реал - Шахтер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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