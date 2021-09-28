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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Ливерпуль
Порту - Ливерпуль: обзор матча 28 сентября 2021
Порту
28.09.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
1 : 5
Завершен
Ливерпуль
75'
М. Тареми
18'
М. Салах
45'
С. Мане
60'
М. Салах
77'
Р. Фирмино
83'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Ливерпуль
88'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Жота
83'
ГОЛ! 1:5!
Р. Фирмино
77'
ГОЛ! 1:4!
Р. Фирмино
Пас отдал
К. Джонс
ГОЛ! 1:3!
М. Тареми
Пас отдал
Ф. Виейра
75'
73'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
Пепе
️️️️
С. Оливейра
67'
66'
Замена
Т. Минамино
️️️️
С. Мане
66'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
М. Салах
66'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Д. Милнер
60'
ГОЛ! 0:3!
М. Салах
Пас отдал
К. Джонс
Замена
Витинья
️️️️
М. Урибе
56'
Замена
Венделл
️️️️
З. Сануси
56'
Замена
М. Груйич
️️️️
Т. Мартинес
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
С. Мане
Пас отдал
Д. Милнер
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Отавио
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
17
Витинья
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-1-1-3-2
99
Кошта
12
Сануси
5
Маркано
3
Пепе
8
Урибе
27
Оливейра
14
Диас
25
Отавио
17
Корона
11
Мартинес
9
Тареми
3-1-3-3
1
Алиссон
4
ван Дейк
32
Матип
3
Робертсон
6
Фабиньо
14
Хендерсон
21
Джонс
20
Милнер
10
Салах
20
Жота
10
Мане
12
Сануси
18
Венделл
18
Венделл
12
Сануси
11
Мартинес
8
Груйич
8
Груйич
11
Мартинес
8
Урибе
17
Витинья
17
Витинья
8
Урибе
25
Отавио
20
Виейра
20
Виейра
25
Отавио
27
Оливейра
11
Пепе
11
Пепе
27
Оливейра
20
Милнер
2
Гомес
2
Гомес
20
Милнер
14
Хендерсон
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
14
Хендерсон
10
Мане
18
Минамино
18
Минамино
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Салах
20
Жота
27
Ориги
27
Ориги
20
Жота
Остались в запасе
Порту
Ливерпуль
7
Франсишку Консейсау
ПВ
17
Жоау Мариу
ПЗ
1
Агустин Маркесин
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
7
Франсишку Консейсау
ПВ
17
Жоау Мариу
ПЗ
1
Агустин Маркесин
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
9
Эванилсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Порту - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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