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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Интер
Шахтер - Интер: обзор матча 28 сентября 2021
Шахтер
28.09.2021, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Интер
Замена
Марлос
️️️️
А. Патрик
85'
82'
Замена
И. Перишич
️️️️
Ф. Димарко
82'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
М. Весино
81'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
Замена
С. Кривцов
️️️️
Исмаили
78'
Замена
М. Мудрик
️️️️
М. Соломон
78'
72'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
55'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Джеко
55'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
М. Брозович
Замена
Тете
️️️️
Л. Траоре
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
10
Педриньо
ЦП
10
Алан Патрик
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
11
Тете
ПВ
10
Марлос
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Пятов
31
Исмаили
4
Марлон
22
Матвиенко
17
Додо
27
Степаненко
8
Майкон
10
Педриньо
10
Соломон
10
Патрик
2
Траоре
4-1-3-2
1
Ханданович
95
Бастони
37
Шкриньяр
6
де Врей
32
Димарко
77
Брозович
24
Дюмфрис
15
Весино
23
Барелла
10
Мартинес
10
Джеко
31
Исмаили
27
Кривцов
27
Кривцов
31
Исмаили
10
Соломон
27
Мудрик
27
Мудрик
10
Соломон
2
Траоре
11
Тете
11
Тете
2
Траоре
10
Патрик
10
Марлос
10
Марлос
10
Патрик
32
Димарко
5
Перишич
5
Перишич
32
Димарко
77
Брозович
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
77
Брозович
15
Весино
21
Гальярдини
21
Гальярдини
15
Весино
10
Джеко
32
Корреа
32
Корреа
10
Джеко
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
Остались в запасе
Шахтер
Интер
22
Ефим Конопля
ПЗ
12
Анатолий Трубин
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
22
Ефим Конопля
ПЗ
12
Анатолий Трубин
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Шахтер - Интер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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